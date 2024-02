In Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga ist der Tabellensiebente First Vienna FC 1894 am Samstag zu Gast beim abstiegsgefährdeten Tabellendrittletzten SK Sturm Graz II. Nach der Niederlage in der vergangenen Woche möchten die Blau-Gelben die ersten Punkte im neuen Jahr mitnehmen. Anpfiff ist am Samstag um 14:30 Uhr in der Wiener Neustadt Arena (Ligaportal-LIVETICKER). Das Hinspiel am 6. August auf der Hohen Warte endete 2:2, nachdem die Vienna bis zur 84. Minute mit 2:0 führte, ehe Vesel Demaku (wechselte in der Winterpause zum SCR Altach) noch per Doppelschlag den Steirern einen Punkt rettete.

Szene vom Hinspiel am 6. August, als Phillip Ochs und Christoph Monschein mit der Vienna auf der Hohen Warte gegen Gabriel Haider und den SK Sturm II zwei Punkte liegen liessen und in der Schlussphase eine 2:0-Führung aus der Hand gaben.

Vienna will zurück auf die Siegerstraße

Für die Vienna geht es am Samstag im ersten Auswärtsspiel des Frühjahres zum Tabellenvierzehnten SK Sturm Graz II. Das Spiel gegen die Grazer findet im Ausweichstadion in Wiener Neustadt statt. Ein Sieg für die Döblinger wäre wichtig, um den Anschluss an die Topgruppe der Liga zu halten. Derzeit steht die Vienna mit 25 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Nach der 1:2-Niederlage auf der Hohen Warte gegen Aufsteiger SW Bregenz am vergangenen Samstag in der Nachtragspartie der 16. Runde gilt der Fokus des Teams nun dem Spiel gegen die Grazer.



Trainer Alexander Zellhofer blickt nochmals zurück auf die Partie gegen Bregenz: „Wir sind gerade in Halbzeit eins zu etlichen Torchancen gekommen, was wirklich eine Leistung ist gegen einen so tief stehenden Gegner. Allerdings müssen wir die Chancen nutzen und effizienter sein vor dem Tor. Jetzt gilt der Fokus der nächsten Partie gegen Sturm II. Wir werden auf der Leistung aufbauen und wollen natürlich den ersten Dreier im Jahr 2024 einfahren.“



Auch Kapitän Bernhard Luxbacher sieht es ähnlich: „Wir sind sehr gut reingekommen, hatten viele gute Chancen und müssen mindestens ein Tor in Hälfte eins machen. Trotz der torlosen ersten Hälfte hatten wir immer das Gefühl, dass wir die Partie gewinnen können. Dann entscheiden Kleinigkeiten und unsere Fehler werden zweimal eiskalt bestraft. Trotzdem war es ein gutes Spiel von uns, nur die Chancenverwertung muss besser werden.“

"...das kann auch ein Überraschungseffekt sein"

Die Grazer starten erst mit der Partie am Samstag in das neue Kalenderjahr, da die Steirer die 16. Runde noch im Dezember absolvierten. Damals auch noch mit einem anderen Chefcoach an der Seite. Thomas Hösele wurde inzwischen durch Jürgen Säumel ersetzt. Das Grazer Urgestein übernimmt die jungen "Blackies" auf Tabellenplatz 14.

Das Ziel bleibt jedoch gleich – den Klassenerhalt schaffen. Derzeit hat man sechs Zähler Rückstand auf Liefering, welche sich auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz befinden. Die Transferphase verlief für die Grazer ähnlich ruhig wie für die Vienna. Ein Transfer ist jedoch hervorzuheben. Nikola Stosic kam vom Tabellenzweiten SV Ried und soll dem jungen Team neue Impulse geben. Somit bleibt es auch abzuwarten, inwieweit sich das Spiel der Steirer verändert.

"Unser Ziel ist es das Spiel zu dominieren"

Coach Zellhofer über die Erwartungen an den Gegner: „Der SK Sturm ist eine ziemliche Wundertüte. Sie hatten schon einige sehr gute Spiele, aber auch einige weniger gute. Das hängt natürlich mit dem Personal zusammen, welches dem Trainer zur Verfügung steht. Mit Jürgen Säumel haben sie jetzt einen tollen neuen Trainer, der wahrscheinlich auch einige neue Inhalte reinbringt. Das kann auch ein Überraschungseffekt sein.“



Kapitän Luxbacher erwartet ein intensives Spiel: „Amateurmannschaften von Bundesligisten sind immer sehr jung, technisch und taktisch gut ausgebildet. Unser Ziel ist es das Spiel zu dominieren und die drei Punkte mitzunehmen.“

