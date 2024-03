Es ist angerichtet: Auch ein "kleines Grazer-Stadtderby" birgt - allen voran, wenn dem Duell der Erzrivalen ein derartig hoher Stellenwert wie gerade jetzt zuteilwird - stets eine ordentliche Portion an Brisanz. Mit einem Bein zurück in der Beletage befindlich "gastiert" der GAK 1902 bei aktuell elf Punkten Vorsprung auf die ersten "Verfolger" FAC und DSV Leoben bei den "Jungblackies" des SK Sturm, die auf Rang 14 liegend auf einem Abstiegsplatz verweilen. Nachdem vor fast einem Jahr (31. März 2023) in Kapfenberg gespielt wurde, steigt das Derby am Sonntag (10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in ADMIRAL 2. Liga-Rd. 19 nun im Herzen von Niederösterreich - über 100 Kilometer nordöstlich der Murmetropole.

Sonst im selben Stadion heimisch, pilgern "Blackies" und "Rotjacken" nun in den Nordosten der Alpenrepublik nach Wr. Neustadt... Wohl weniger per Flugzeug, sondern eher mit dem Bus.

Prestige, Brisanz und hoher sportlicher Stellenwert

Sportlicher Natur könnte die Ausgangslage nicht spannender sein: Während das Team von Neo-Cheftrainer Jürgen Säumel um den Ligaverbleib kämpft, in 2024 mit einem Remis und einer Niederlage jedoch noch auf den ersten Vollerfolg wartet, steht das rote Pendant unmittelbar vor der Rückkehr ins Oberhaus, um in der kommenden Saison erstmals seit 17. Mai 2007 wieder ein "echtes Derby" im Rahmen der Bundesliga über die Bühne gehen zu lassen. Damals besorgte der "Bomber" Mario Haas per Goldtor den 1:0-Endstand zugunsten des SK Sturm.

Seither herrscht eine Derby-Durststrecke, die im Herzen der "Grünen Mark" von allen Beteiligten gerne gestillt werden würde - die beiden Duelle im UNIQA ÖFB-Cup waren quasi ein würdiger, sportlicher "Vorgeschmack" auf das, was in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse wieder zelebriert und gelebt werden könnte... In der "Sportstadt Graz"...

Das Hinspiel in der heurigen Zweitliga-Saison entschied der Liga-Leader dank eines Treffers von Marco Gantschnig knapp mit 1:0 für sich - vor über 4.000 Zuschauern. Die werden es diemsal nicht werden...

Während der GAK das Hinspiel-Derby in der Merkur Arena ausgetragen hatte, bleiben die Tore des Stadions in Graz-Liebenau am kommenden Sonntag geschlossen: Die "Jungblackies" sind angehalten - nachdem im Herbst aufgrund der Rasenproblematik in Gleisdorf ja schon nach Niederösterreich ausgewichen wurde -, den Stadtrivalen in Wr. Neustadt zu empfangen. "Aus Sicherheitsgründen", wie es offiziell heißt.

Schauplatz Wr. Neustadt: " Schön von Weiten, aber bei weitem nicht schön"...

Gegen die "zweite Garnitur" des aktuellen "Eurofighter"-Teams gab es bislang wettbewerbsübergreifend 16 direkte Aufeinandertreffen - sieben entschieden die Rotjacken für sich, fünf Mal teilte man sich die Punkte und in vier Partien gingen die "Jungblackies" als Sieger vom Platz.

In derartig weiter "Ferne" ging ein Derby übriges noch nie über die Bühne. Nachdem im Vorjahr aufgrund der Rasenproblematik und der "Doppelbelastung" für das Geläuf in der Merkur Arena von Gleisdorf aus Sicherheitsgründen nach Kapfenberg ausgewichen wurde, trifft man einander nun in der schmucken ERGO Arena in Wr. Neustadt. Die ist zwar schön auszusehen, aber für Spieler und Anhänger, von Schwarz-Weiß und Rot gleichermaßen, wohl keine "Wunschlösung" - über 100 Kilometer und anderthalb Autostunden von Graz entfernt.

