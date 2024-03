Die 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga führt unseren Floridsdorfer Athletiksport-Club in die Steiermark zum SV Licht-Loidl Lafnitz. Nach drei ungeschlagenen Spielen möchte der FAC auch weiterhin im Kalenderjahr 2024 ohne Niederlage bleiben.

Die sterischen Wochen gehen für den FAC weiter, denn nach den beiden Heimspielen gegen die KSV 1919 und den SK Sturm Graz II wartet auch in der kommenden Runde ein Gegner aus dem „grünen Herzen Österreichs“. Da gastiert der Floridsdorfer Athletiksport-Club beim SV Licht-Loidl Lafnitz und möchte auch dort seine starke Bilanz fortführen.

„Natürlich sind wir mit dem Rückrundenstart zufrieden. Sieben Punkte aus drei Spielen zu holen ist nahezu perfekt. Diese Serie wollen wir auch in Lafnitz fortsetzen“, so Co-Trainer Gerald Linshalm zur Performance seiner Mannschaft in den letzten Wochen. Auch Kapitän Mirnes Becirovic zeigt sich zufrieden: „Nach diesem guten Start steigen natürlich die eigenen Erwartungen. Wir wollen unsere Leistung einfach immer so gut es geht bestätigen. Auch wenn es Kleinigkeiten gibt die man verbessern kann, war die Mannschaftsleistung sehr gut. Alles andere wäre jammern auf hohem Niveau.“

Mit dem 1:0-Sieg in der vergangenen Woche gegen SK Sturm Graz II hält der FAC bereits bei fünf Spielen ohne Niederlage (ein Unentschieden, vier Siege). In den letzten acht Runden kassierten die Blau-Weißen außerdem nur drei Gegentore. Nicht überraschend also, dass die Floridsdorfer mit 17 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga haben. „Bei unserem Mannschaftssystem leisten die Spieler ganz vorne schon sehr viel Arbeit. Wir Verteidiger sind sozusagen das Backup und dann darf man auch nicht auf unseren Torhüter vergessen, der ein immens wichtiger Rückhalt für uns ist“, so erklärt Mirnes Becirovic die starke Defensivleistung.

Der SV Lafnitz blickt im Gegensatz zum FAC auf einen etwas durchwachsenen Herbst zurück. In drei der letzten vier Spiele mussten sich die Steirer geschlagen geben und kassierten dabei insgesamt 14 Gegentore. Auch den Start in das neue Jahr verpassten die Oststeirer und mussten eine Niederlage gegen den SKN St. Pölten hinnehmen (0:1). In der vergangenen Woche setzten die Lafnitzer mit einem 2:0-Sieg in Dornbirn ein Ausrufezeichen.

Trotz dieser Ergebnisse warnt Gerald Linshalm vor dem kommenden Gegner: „So wie keine Mannschaft in unserer Liga darf man auch Lafnitz nicht unterschätzen. Sie haben durch ihren Auswärtssieg in Dornbirn bestimmt wieder Selbstvertrauen getankt. Aufgrund des Trainerwechsels im Herbst sind sie mit Sicherheit hoch motiviert den ersten Heimsieg heuer zu feiern und werden anders auftreten als bei unserem Hinspiel. Aber nichtsdestotrotz wollen wir an unsere starken Leistungen anknüpfen und auch aus der Steiermark Punkte mitnehmen.“

In der Gesamtstatistik ist der SV Lafnitz leicht vorne. Vier der elf Zweitliga-Duelle konnten die Steirer für sich entscheiden, der FAC hingegen eines weniger. Allerdings durften die Blau-Weißen drei-Mal hintereinander jubeln.

„Die Jungs haben diese Woche sehr gut trainiert und der Teamspirit ist aktuell großartig. Wenn sie so spielen wie sie trainieren, können wir erneut mit einer starken Performance rechnen“, so Co-Trainer Gerald Linshalm.