Am Sonntagvormittag kommt es in der ADMIRAL 2. Liga zum "kleinen Grazer Derby" zwischen der Zweier des SK Sturm Graz und dem GAK 1902 (10:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER). Während die "Jungblackies" am vorletzten Tabellenplatz liegend um den Klassenerhalt kämpfen, geht es für den Liga-Leader bei bereits elf Punkten Vorsprung um den Meistertitel. Wir sprachen mit den beiden GAK-Leistungsträgern Kapitän Marco Perchtold und Torjäger Daniel Maderner und wollten wissen, welche Brisanz das Spiel hat und was heuer das Erfolgsrezept der Rotjacken ist?

GAK-Toptorjäger Daniel Maderner - siehe auch Torschützenliste - hat in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt.

LIGAPORTAL: Am Wochenende steht das Duell gegen die Sturm Amateure auf dem Programm (ab 10:30 Uhr im LIGAPORTAL-Liveticker) – auch wenn es die Zweier ist, wie viel Brisanz steckt trotzdem in der Partie?

Daniel Maderner: Natürlich ist es nicht das gleiche wie zum Beispiel das Spiel im Cup, auch weil die Fans nicht so dabei sein werden. Aber Brisanz hat das Spiel immer. Verlieren ist für beide Seiten verboten.

Marco Perchtold: Brisanz hat das Spiel jedenfalls. Da geht es immer um die Ehre. Du willst dir in einem Stadt-Derby – genausowenig wie bei einem Steirer-Derby – keine Blöße geben. Beide Mannschaften brauchen die Punkte.

LIGAPORTAL: Ihr aber weniger als Sturm, oder?

Marco Perchtold: So ist das auch wieder nicht. Wir wollen unbedingt die drei Punkte holen, von Beginn an Gas geben.

Kapitän Marco Perchtold spielte schon in der Jugend für den GAK und kehrte 2017 dorthin zurück.

"Wenn Fokus einmal nicht stimmt, verlierst du"

LIGAPORTAL: Apropos: Ist der Fokus auf jedes Spiel generell eines eurer Erfolgsgeheimnisse?

Marco Perchtold: Ja, definitiv. Anders geht es in einer so starken Liga nicht. Man sieht, wie eng es wird, wenn der Fokus einmal nicht bei 100 Prozent ist. Dann verlierst du oder holst eben nur einen Punkt.“

Daniel Maderner: Ich werfe da auch zwei Euro ins Phrasenschwein. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Immer ist das nächste Spiel das wichtigste.“

LIGAPORTAL: Aber es wird mittlerweile ja wohl über den Meistertitel gesprochen, oder?

Daniel Maderner: Ja, natürlich ist der Meistertitel inzwischen Thema in der Kabine. Das hat aber vor allem damit zu tun, weil es unser großes Ziel ist. Es ist aber klar, dass man bei elf Punkten Vorsprung irgendwann darüber zu sprechen beginnt.

Marco Perchtold: Natürlich reden wir darüber, aber der Fokus auf jedes einzelne Spiel ist dennoch entscheidend.

"Man darf nicht vergessen, dass wir nach einem 0:2 noch zurückgekommen sind"

LIGAPORTAL: Gegen die Vienna vergangene Woche gab es nur ein 2:2 – wie beurteilt ihr das Spiel im Rückblick?

Daniel Maderner: Sicher, wir wollen alle Spiele immer gewinnen und auch unsere Fans wollen das. Aber die Vienna hat eine starke Mannschaft. Und man darf nicht vergessen, dass wir nach einem 0:2 noch zurückgekommen sind. Damit haben viele Außenstehende vielleicht nicht mehr gerechnet. Ganz abgesehen davon, dass ein Remis nach einem 0:2 bei elf Punkten Vorsprung auch Jammern auf hohem Niveau ist.

"Wir reagieren immer sehr gut auf solche Rückschläge"

LIGAPORTAL: Macht euch diese Mentalität aus?

Marco Perchtold: Ja, absolut – es geht darum, wie man von solchen Spielen zurückkommt. Das ist für die gesamte Saison entscheidend. Man wird nicht jedes Spiel gewinnen, sondern erlebt Rückschläge, egal wie stark man spielt. Wir reagieren immer sehr gut auf solche Rückschläge. Ganz abgesehen davon, dass bisher keine schlechte Partie dabei war. Der Gegner spielt ja auch einen guten Fußball.

LIGAPORTAL: Daniel, du hast vorhin die Fans angesprochen – wie wichtig sind die Anhänger?

Daniel Maderner: Ohne die Fans würde das alles nicht so sein, wie es ist. Diese Verbindung zu den Fans und der Zusammenhalt in der Mannschaft ist einzigartig. Ich möchte mich dafür auch bedanken bei allen, die da Woche für Woche auf der Tribüne alles reinhauen.

"Keiner ist sich für die Drecksarbeit zu schade"

LIGAPORTAL: Marco, wie siehst du das mit dem Zusammenhalt?

Marco Perchtold: Ganz gleich – der Zusammenhalt ist großartig und einzigartig. Alle ziehen an einem Strang. Nur so kann man im Teamsport erfolgreich sein. Keiner ist sich für die Drecksarbeit zu schade.

LIGAPORTAL: Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis ihr den Meistertitel vorzeitig fixiert habt – gibt es da ein Zeitziel?

Marco Perchtold: Wie schon vorhin erwähnt, das Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Sobald sich daraus ergibt, dass wir vorzeitig Meister sind, nehmen wir das natürlich gerne mit und freuen uns.

Daniel Maderner: Genau so ist es – wir sind bereit dafür, brennen für den Aufstieg. Wann es dann so weit ist, ist zweitrangig. Unser Ziel ist, jede Woche zu performen und das Maximum herauszuholen.

