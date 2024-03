Hat die SV Guntamatic Ried mit dem klaren Statement beim 5:0-Kantersieg daheim gegen Aufsteiger SV Stripfing/Weiden nach zwei Niederlagen zuvor gegen den FAC und FC Flyeralarm Admira wieder in die Erfolgsspur gefunden und startet seine zweite Erfolgsserie? Im Topspiel in Rd. 19 der ADMIRAL 2. Liga sind die Innviertler gehörig auf dem Prüfstand (Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Wartet im "Monte Schlacko" mit Aufsteiger DSV Leoben jene Mannschaft, die derzeit am längsten unbesiegt ist (10 Spiele, 7S, 3U plus ÖFB-Cup-Erfolge) und sogar seit sechs Spielen ohne Gegentor blieb.

Räumen David Bumberger und die SV Guntamatic Ried wie beim 2:0-Hinspielsieg in der Innviertel Arena erneut Aufsteiger DSV Leoben "aus dem Weg"? Die Steirer sind seit September im Flow und seit 26.09. (!) wettbewerbsübergreifend in 13 Pflichpartien unbesiegt (10 S, 3U)! Kein Zweitligist so lange!

"War wichtig, dass wir gezeigt haben, was wir können"

Die SV Guntamatic Ried siegte in der vergangenen Runde der Admiral 2. Bundesliga zuhause gegen Stripfing mit 5:0. Tore: Wilfried Eza (9., 52.), Fabian Wohlmuth (14.), Arjan Malic (47.) und David Bumberger (72.). Mit 32 Punkten ist das Team von Cheftrainer Maximilian Senft damit Tabellenvierter.

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung ragte am vergangenen Freitag bei den Innviertlern Defensivakteur David Bumberger heraus, der mit seinem Tor auch für den Schlusspunkt sorgte und von den Ligaportal-Usern zum "bwin"-Spieler der Runde" gewählt wurde. Der 25-jährige Rohrbacher in der Retrospektive: „Das Spiel gegen Stripfing war sehr wichtig für uns. Nach zwei Niederlagen konnten wir mit diesem klaren Sieg Selbstvertrauen tanken. Es war für uns, für den ganzen Verein und für unsere Fans wichtig, dass wir gezeigt haben, was wir können."

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Unsere Führungsspieler haben einen richtig guten Job gemacht und unsere jungen Eigenbauspieler durch das Spiel geführt. Es freut mich, dass wir unseren Fans einen torreichen Fußballabend beschert haben. Darauf ausruhen wollen wir uns aber auf keinen Fall, sondern mit Vertrauen und geschärften Sinnen in das nächste Spiel gehen."

Und das hat es absolut in sich! Geht es doch gegen die derzeitigen Überflieger der Liga, Aufsteiger DSV Leoben. Der die Saison seit Wochen rockt, drei ADMIRAL Bundesligisten aus dem ÖFB-Cup warf, dort im Halbfinale Anfang April nun am Monte Schlacko auf Vorjahres-Finalist und Rekordmeister SK Rapid trifft (Mittwoch, 3. April, Ligaportal-Liveticker) und in der Liga seit nunmehr zehn Partien ohne Niederlage unterwegs, dabei gar seit sechs (!) Spielen ohne Gegentor blieb. Wie zuletzt beim 1:0-Sieg in Amstetten, wo einmal mehr der Führende der 2. Liga-Torschützenliste, Deni Alar, Matchwinner war.

"Können gegen jeden Gegner gewinnen"

Mit 33 Punkten sind die Steirer derzeit auf Rang 3, einen Zähler vor dem Vierten SV Guntamatic Ried. Somit kommt es morgen Abend zu einem hochinteressanten Top-Duell. Dazu Davi Bumberger: „Nach dem Sieg gegen Stripfing wollen wir jetzt gegen einen Gegner, der mit drei Siegen ins Frühjahr gestartet ist, zeigen, dass wir auch da als Sieger vom Platz gehen können. Leoben wird mit breiter Brust auflaufen, aber auch wir gehen mit Selbstvertrauen in dieses Spiel. Wir wollen unser Spiel durchziehen und einen Sieg einfahren. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga gegen jeden Gegner gewinnen können.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Leoben befindet sich mit 13 ungeschlagenen Spielen im Flow. Wir wollen die Mannschaft sein, die diese Serie bricht. Entscheidend wird sein, dass wir mit Mut und Überzeugung unsere Idee repräsentieren. Es wird eine Schlacht im Monte Schlacko und wir sind bereit."

Steht nach seinem am 6. Oktober 2023 im Auswärtsspiel in Amstetten erlittenen Kreuzbandriss wieder im Kader: SV Ried-Leadertyp Philipp Pomer.

Philipp Pomer nach Kreuzbandriss vor Comeback

Nicht dafür bereit bzw. für das Spiel ausfallen werden Kapitän Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Belmin Beganovic. Philipp Pomer kehrt in den Kader zurück. Nico Wiesinger und Diego Madritsch sind nach überstandenen Verletzungen zurück und bekommen Spielpraxis bei den Jungen Wikingern. Ben Wörndl ist diese Woche ins Training zurückgekehrt, wird aber noch geschont. Abwehrchef Nikki Havenaar ist fraglich.

Daten & Fakten

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Aufsteiger DSV Leoben am 18. August 2023 in der 4. Runde der aktuellen Saison der ADMIRAL 2. Liga aufeinander. Die Innviertler siegten zuhause mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Mark Grosse (37.) und Fabian Rossdorfer (55.).

Die SV Guntamatic Ried und DSV Leoben spielten zwischen 1992 und 2005 sowie 2023 gesamt 15 Mal in Liga 2 gegeneinander. Sieben Mal siegte die SV Ried, vier Mal Leoben. Vier Spiele endeten mit einem Unentschieden. Die Gesamttordifferenz beträgt 23:15 für Ried.

Fotocredit: Schröckelsberger