In der Vorsaison der ADMIRAL 2. Liga-Saison erzielte er gerademal ein Tor in 12 Partien, war bei der First Vienna FC 1894 im Frühjahr Auslaufmodel und schließlich vereinslos, um dann im "Sommer-Schlussverkauf" von Aufsteiger DSV Leoben bis Juni 2025 verpflichtet zu werden: Deni Alar. Bei den Steirern brauchte der ehemalige ÖFB-Teamstürmer eine gewisse Anlaufzeit, um dann durchzustarten und mit seinen Toren am Fließband maßgeblich am Höhenflug der Donawitzer beteiligt zu sein. Der 34-jährige erlebt seinen "zweiten Frühling", blüht dabei bereits seit dem Herbst auf. Ligaportal fragte bei Leobens Trainer René Poms nach...

"Gut gebrüllt" und getroffen bisher! "Wunderleuchte Alarddin"! Der eine grandiose Saison spielt, in 13 Zweitligaeinsätzen 13 Tore erzielte, die 2. Liga-Torschützenliste anführt und die Leobener mit fünf Treffern in den drei Cup-Spielen gegen drei Bundesligisten ins ÖFB-Cup-Halbfinale gegen seinen Ex-Klub SK Rapid schoß. 18 Tore in 16 Pflichtpartien, dabei sechs Mal per Doppelpack und ein Mal per Triplepack gescort! Im österreichischen Profifußball aller 28 Klubs Torschütze Nr. 1! Chapeau!

"Dachte mir, das gibt es ja nicht, was der für eine top Einstellung hat"

Herr Poms, was haben Sie mit Deni Alar gemacht?

DSV Leoben-Cheftrainer René Poms: "Ich habe im vergangenen Sommer für die Younion Gewerkschaft sechs Wochen lang die vertragslosen Fußballer trainiert. Unter anderem war dabei auch der Deni Alar. Ich habe ihn zwar vorher gekannt, aber da erst persönlich kennengelernt und haben sich erstmals unsere Wege gekreuzt. Ich war von ihm beeindruckt, weil es sind vertragslose Spieler, die gekommen sind, um sich fit zu halten oder fit zu werden. Beeindruckend, wie ernst Deni das genommen hat, der in den sechs Wochen kein einziges Training versäumte und immer der erste Spieler am Platz war sowie der letzte, der runter ging.

Ich dachte mir, das gibt es ja nicht, was der für eine top Einstellung hat. Man hat auch in den Trainingseinheiten gesehen, dass er es noch richtig drauf hat. Und ich habe gewusst, wenn der zu einem Verein kommt, kann er einem Verein noch richtig weiterhelfen. Dass sich das Ganze dann so ergeben hat und wir in Leoben wieder zusammenkommen, war vielleicht eine glückliche Fügung des Schicksals. Sicher hat es einen Ausschlag gegeben, dass ich Deni zuvor in diesem Camp kennengelernt habe und dort gesehen habe, was er drauf hat.

"Er arbeitet auch irrsinnig viel für die Mannschaft"

Mir war dann klar, dass er bei Leoben seine Chance bekommen wird, als ich die Mannschaft übernommen habe. Er macht seine Arbeit sehr gut. Er ist nicht mehr so, dass er vorne steht und auf die Bälle wartet, sondern auch irrsinnig viel für die Mannschaft arbeitet. Deni hat sich das redlich verdient, dass er vorne dann zu den Abschlüssen kommt und die Tore macht. Das heißt, er arbeitet sehr, sehr hart dafür, belohnt sich dann selber und damit auch das Team.

Das ist das Momentum, das er mittlerweile hat. Er ist mittlerweile in einem Alter, wo er das sehr gut einschätzen kann und weiß damit umzugehen. Dass das nicht irgendein Zufall ist, sondern dass er sehr viel dafür arbeiten muss. Das macht er. Aktuell ist er in diesem Flow.

"Ein sehr intelligenter Mensch und guter Charakter"

Er ist sehr schlau, ein sehr intelligenter Mensch und guter Charakter. Um auch zu wissen, dass er keinen Millimeter weniger machen oder keinen Meter weniger laufen darf. Weil dann kann die Serie auch reißen. Dessen ist er sich bewusst. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, dass er auf dieser Welle weiter reiten kann. Weil das kein Zufallsprodukt ist - ganz einfach."

97 Tore in 273 BL-Partien für KSV 1919, SK Rapid und SK Sturm

Zur Person: Deni Alar wurde am 18.01.1990 in Slavonski Brod (ehem. Jugoslawien) geboren. Über seine Jugendverein FC Zeltweg und DSV Leoben schaffte der Stürmer im Frühjahr 2009 in die Bundesliga, damals mit dem KSV 1919. Für die Kapfenberger Falken gab er am 2. Mai 2009 sein Bundesliga-Debüt und wurde in der Schlussminute gegen die SV Guntamatic Ried, dem morgigen Gegner der Leobenener in der ADMIRAL 2. Liga, für Markus Felfernig eingewechselt. Für KSV 1919 den SK Rapid und SK Sturm Graz absolvierte Angreifer Alar gesamt 273 Bundesligaeinsätze und erzielte dabei stolze 97 Tore (28 Assists). Für das ÖFB-Team kam er unter Franco Foda zu zwei Spielen.

