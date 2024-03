Nach dem Heimspiel- und zugleich Niederösterreich-Doppel gegen den SV Horn (2:1) und SKN St. Pölten (3:1) geht es in Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga für den FC Liefering beim zweiten Auswärtsspiel des Kalenderjahres wieder ins Ländle. Dabei will die Cinel-Crew nach dem 2:1-Sieg vor drei Wochen beim FC Dornbirn auch bei Aufsteiger SW Bregenz ihre Erfolgsserie von zuletzt vier Dreiern in Folge prolongieren. Das Duell Tabellenfünfter kontra Dreizehnter aus Salzburg wird am Freitag um 18:10 Uhr im ImmoAgentur Stadion angepfiffen (Ligaportal-LIVETICKER).

"Nicolo-Tag" beim Hinspiel: Der 20-jährige Nicolò Turco avancierte mit seinem Treffer in der 88. Minute zum 2:1 am 18. August gegen SW Bregenz zum Matchwinner. Die Lieferinger hatten damals die Partie damit gedreht, während es für den 1,93 Meter-Mittelstürmer aus Italien in elf Saison-Einsätzen bisher der einzige Treffer blieb. Im neuen Kalenderjahr kam der U20-Nationalspieler seines Landes erst auf 13 Spielminuten, wurde zuletzt gegen St. Pölten eingewechselt.

„Wollen Lauf sowie das gute Gefühl nach ungeschlagener Vorbereitung und drei Siegen zum Frühjahrsauftakt weiter mitnehmen"

Die Vorarlberger spielen bislang eine beachtliche Comeback-Saison in der ADMIRAL 2. Liga und konnten sich zeitweise als zweite Kraft hinter Tabellenführer GAK 1902 etablieren. In der Winterpause ging es zwar beim Aufsteiger turbulent zu infolge des Drei-Punkte-Abzuges, wodurch man von Rang 3 auf 6 abrutschte, und dem Trainerwechsel. Doch durch die Trainerrochade haben die Schwarz-Weißen nicht wirklich an Qualität eingebüßt.

Aufstiegs-Coach Andreas Heraf verließ bekanntlich die Landeshauptstadt in Richtung Lustenau, woraufhin wiederum der vormalige Austria-Trainer Markus Mader zu seinem Nachfolger in Bregenz ernannt wurde. Unter ihm konnten die Vorarlberger zwei Siege (beide auswärts) aus drei Partien einfahren, warten im neuen Jahr allerdings noch auf den ersten Heim-Dreier und kassierten eine überraschende Niederlage im ImmoAgentur-Stadion gegen Schlusslicht SKU Amstetten (für die Mostviertler der bisher erste und einzige Saisonsieg).

Dass Hinspiel am 18. August in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gewann der FC Liefering mit 2:1. Nach 0:1-Pausenrückstand kämpften sich die Schützlinge von Onur Cinel zurück und drehten die Partie mit zwei späten Toren durch Atiabou (74.) und Turco (88.) noch. Auch in der Vorwoche überzeugten die Lieferinger mit einem 3:1-Erfolg gegen den SKN St. Pölten, ihr vierter Liga-Sieg en suite!

"Mit Bregenz erwartet uns gestandene Männermannschaft aus oberen Tabellendrittel"

FC Liefering-Coach Onur Cinel: „Wir wollen den Lauf aus den letzten Wochen sowie das gute Gefühl nach der ungeschlagenen Vorbereitung und drei Siegen zum Frühjahrsauftakt weiter mitnehmen. Mit Bregenz erwartet uns eine gestandene Männermannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, auf diese Herausforderung freuen wir uns!“

PERSONALSITUATION

Benjamin Atiabou, Alparslan Baran, Sebastian Künstner, Oliver Lukic, John Mellberg, Justin Omoregie, Tolgahan Sahin und Rocco Zikovic fehlen verletzungsbedingt. Phillip Verhounig fällt krankheitsbedingt aus.

