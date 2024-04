Ligaportal.at überträgt pro Woche mehr als 1.000 Spiele im Live-Ticker. Ein Großteil dieser Partien wird von fleißigen Reportern übertragen, die auf ehrenamtlicher Basis für Ligaportal.at tätig sind. Doch welche Begegnungen sind besonders interessant und werden oft geklickt? Welche Spiele, sowohl auf internationaler, als auch nationaler bzw. regionaler Ebene, generieren außergewöhnliche viele Aufrufe? Ligaportal.at stellt allwöchentlich die beliebtesten Live-Ticker der vergangenen sieben Tage vor:

Der saß! Luka Reischl mit der Entscheidung und seinem Treffer zum 2:0-Endstand für den FC Liefering gegen den GAK 1902, der am Freitagabend in der Red Bull Arena seine erste Frühjahrsniederlage und der Grazer Goalie Jakob Meierhofer erstmals in 2024 auswärts mehr wie ein Gegentor kassierte. Neben dem FC Dornbirn sind die Lieferinger in diesen Wochen die "Mannschaft der Stunde". Während der Liga-Leader aus der Steiermark nach acht Partien (5S, 3U) seit dem 12. November (1:3 daheim gegen den FAC) seit fünf Monaten mal wieder leer ausging.

Fotocredit: FC Liefering by Getty