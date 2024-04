Der FC Liefering, der dank einer Erfolgsserie in den vergangenen Monaten inzwischen bis auf Rang 7 kletterte und am Freitag Liga-Leader GAK 1902 die erste Frühjahrsniederlage zufügte (2:0), gibt Trainer Onur Cinel bis Saisonende für den FC Red Bull Salzburg frei (siehe auch HIER), wo der 38-jährige Deutsche im Saisonfinish die Agenden des Cheftrainers übernimmt. Die interimistische Nachfolge tritt Daniel Beichler an, der das U18-Team in dieser Saison bisher zu beeindruckenden 17 Siegen in 17 Spielen führte und nun die positive Entwicklung beim ADMIRAL 2. Ligisten in den letzten Runden fortsetzen soll.

Soll für die restlichen sieben Runden der ADMIRAL 2. Liga nach der "Beförderung" von Onur Cinel zu Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg den Erfolgslauf beim FC Liefering fortsetzen: Daniel Beichler.

„Onur hat in den letzten Monaten einen super Job bei uns gemacht"

Manfred Pamminger, Geschäftsführer FC Liefering: „Onur hat in den letzten Monaten einen super Job bei uns gemacht, das sieht man an der Entwicklung beim FC Liefering. Jetzt wollen wir ihm unbedingt die Möglichkeit geben, diese Erfahrung zu machen. Wir stehen für Entwicklung, sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns, im Sommer diesen Trainer wieder bei uns zu haben. Bis dahin wünschen wir ihm alles Gute für diese Aufgabe!

Mit Daniel Beichler haben wir einen Trainer in der Akademie, der die Mannschaft und die Spieler sehr gut kennt und dadurch sofort übernehmen kann.“

Daniel Beichler: „Ich freue mich über die Möglichkeit, Trainer des FC Liefering sein zu können, und werde alles dafür tun, um mit dem Staff und den Jungs gemeinsam die Saison weiterhin erfolgreich fortzuführen. Es wird mir dabei sicher helfen, dass ich die Spieler aus der Vergangenheit und der Youth League sehr gut kenne.“

„Atmosphäre, Zusammenhalt und Glaube der Mannschaft sind so groß"

Onur Cinel: „Es ist nie einfach, seine Mannschaft während einer laufenden Saison zu verlassen. Allerdings sind wir beim FC Liefering zu einem richtigen Team zusammengewachsen und haben uns zur besten Frühjahrself entwickelt. Die Atmosphäre, der Zusammenhalt und der Glaube der Mannschaft sind so groß, dass ich mit ganz viel Vertrauen für die kommenden Wochen loslassen kann, ehe ich dann wieder zurückkehren werde.“

Fotocredit: FC Liefering by Getty