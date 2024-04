Der Tabellenzweite SV Guntamatic Ried, der morgen in Runde 23 der ADMIRAL 2. Liga in der Innviertel Arena zur Primetime Aufsteiger SW Bregenz (derzeit Rang 10) empfängt (20 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), hat heute, 12. April, vom Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Lizenz zur Teilnahme an den Bewerben der Bundesliga für das Spieljahr 2024/25 wieder in erster Instanz erhalten.

"Bestätigung, dass der von uns eingeschlagene Weg positiv und erfolgreich fortgesetzt wird"

SVR-Finanzvorstand Roman Simmer: „Der Lizenzerhalt in erster Instanz für die Saison 2024/25 ist für uns als SV Guntamatic Ried die Bestätigung, dass der von uns eingeschlagene Weg positiv und erfolgreich fortgesetzt wird. Bedanken möchte ich mich vor allem bei unseren treuen Sponsoren, Mitgliedern und Fans, die uns auch in der 2. Bundesliga die Treue gehalten haben.

Weiters bedanke ich mich beim gesamten Team der SVR, allen voran unserer Prokuristin Xandi Mitterhofer, sowie bei meinem Vorgänger Roland Daxl für die nahtlose Übergabe der Finanzen."

