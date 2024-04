Nächster Trainer-Wechsel am heutigen Montag in Fußball-Österreich. Fünf Tage vor dem "Abstiegs-Gipfel" in der ADMIRAL 2. Liga gegen den immer näher rückenden Drittletzten FC Dornbirn 1913 (Samstag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gehen Übungsleiter Maximilian Uhlig und der SV Stripfing getrennte Wege und beenden die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung. Die Co-Trainer Florian Hart und Florian Sattler werden vorerst das Mannschaftstraining übernehmen.

Drei Punkte aus sieben Spielen

Maximilian Uhlig und der SV Stripfing haben sich am heutigen Montag einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung verständigt. Der 31-jährige Wiener hatte das Amt des Cheftrainers nach dem Abgang von Christian Wegleiter in der Winterpause übernommen. In sieben Bewerbsspielen konnte die Mannschaft in dieser Zeit nur drei Punkte einfahren. Nach der Niederlage in 1:3-Kapfenberg, trennen den SV Stripfing nur mehr vier Punkte von den Abstiegsrängen.

In Runde 11 war der Aufsteiger sogar noch auf Rang zwei und erlebte dann eine Talfahrt mit seit dem 24. November acht Niederlagen aus neun Spielen

Vorerst wird Florian Hart gemeinsam mit Florian Sattler das Mannschaftstraining leiten.

"Wir hätten den Turnaround gerne mit Max geschafft"

Alexander Grünwald, Sportdirektor: "Max hat mich am Sonntag über seinen Wunsch informiert, den laufenden Vertrag aufzulösen. Diesem Wunsch sind wir als Verein nach einer gemeinsamen Analyse der aktuellen Situation auch nachgekommen. Der aktuelle Negativtrend beschäftigt uns selbstverständlich alle.

Max wollte uns in dieser Situation die Möglichkeit bieten, einen frischen Impuls zu setzen. Wir hätten den Turnaround gerne mit Max geschafft. Wir wünschen Max für die Zukunft nur das Beste.“

"Dafür übernehme ich als Trainer die Verantwortung"

Maximilian Uhlig: "Ich bin im Winter mit dem Ziel zum SV Stripfing gekommen, die notwendigen nächsten Schritte für eine sportlich erfolgreiche Zukunft einzuleiten. In der aktuell vorherrschenden Situation rund um die Kooperation, ist es uns gemeinsam jedoch nicht gelungen, neben den eingeleiteten Entwicklungsschritten auch die notwendigen Punkte einzufahren.

Dafür übernehme ich als Trainer die Verantwortung und möchte dem Verein die Möglichkeit geben, für das Saisonfinish einen neuen Impuls zu setzen.“

