Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hatte sich in seiner heutigen Sitzung betreff der abgelaufenen 23. Runde in der ADMIRAL 2. Liga nur mit einer Partie zu befassen: FC Dornbirn 1913 vs. First Vienna FC 1894 (Endstand: 1:0) in der gleich drei Spieler die Rote Karte sahen. Nachfolgend die entsprechenden Urteile.

Für den gebürtigen Dornbirner im Team der Vienna, Anes Omerovic, ist am Wochenende erstmal Pause

Zwei Mal Torraub für Vienna-Verteidiger = je ein Spiel Sperre

Der 25-jährige Vienna-Innenverteidger Anes Omerovic, gebürtiger Dornbirner, erhält für seinen Torraub in der 64. Spielminute beim Stand von 1:0 ein Spiel Sperre und fehlt Österreichs ältestem Fußball-Klub damit im bevorstehenden Heimspiel auf der Hohen Warte (Freitag, 18:10 Uhr) ebenso wie Jürgen Bauer. Der 25-jährige Wiener hatte bereits in der 43. Minute ebenfalls Torraub begangen.

Auf Dornbirner Seite wurde der erst in der Winterpause aus Brasilien zu den Vorarlbergern gekommene Mateus Gustavo kurz vor Spielende des Feldes verwiesen und erhält wegen rohen Spiels zwei Spiele Sperre. Der 25-jährige Stürmer fehlt dem Team von Interimstrainer Eric Orie damit sowohl beim "Keller-Gipfel" bei Aufsteiger SV Stripfing (Samstag, 20.04., 14:30 Uhr) als auch beim darauffolgenden nächsten Auswärtsspiel beim Vorletzten SK Sturm Graz II (Samstag, 27.04., 14:30 Uhr).

