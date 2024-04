Mit dem 5:0-Kantersieg gegen Aufsteiger SW Bregenz verkürzte der Zweite der ADMIRAL 2. Liga, die SV Guntamatic Ried, zwar den Abstand auf Leader GAK 1902 auf elf Punkte. Doch sieben Runden vor Saisonende noch an den BL-Aufstieg zu glauben, wäre vermessen. Auch wenn es rechnerisch noch möglich ist und noch 21 Punkte zu vergeben sind. Derweil stellen die Innviertler bereits die Weichen für die kommende Saison 2024/25. Das Ziel bei der Kaderplanung sind möglichst wenig Veränderungen, um das Grundgerüst der Mannschaft zu halten. Diesbezüglich wurden nunmehr einige Entscheidungen für die Zukunft getroffen.

David Bumberger und die SV Guntamatic Ried blicken auf eine bisher turbulente Saison, mit Auf und Ab. Der 25-jährige Defensivallrounder ist längst eine feste Größe im Team von Trainer Maximilian Senft und überzeugte zuletzt auch in der Innverteidigung. Und torgefährlich ist der Linksfuß außerdem, sodass sich die "Wikinger" auch künftig auf den speziellen Torjubel des Rohrbacher Rotschopfs freuen dürfen.

"Hat sich durch Leistungen und Auftreten auf und neben dem Platz zum Publikumsliebling entwickelt"

So wurde der Vertrag von David Bumberger durch die Optionsziehung automatisch um ein Jahr verlängert. Der Abwehrspieler wird also auch nächste Saison im Trikot der SV Guntamatic Ried zu sehen sein. „Wir sind sehr froh, dass David auch nächste Saison in unserer Mannschaft sein wird. Er hat sich in dieser Saison durch seine Leistungen und sein Auftreten auf und neben dem Platz zu einem Publikumsliebling entwickelt und genießt auch in der Mannschaft ein hohes Standing,“ so Sportvorstand Wolfgang Fiala.