Am heutigen 16. April 2024 vermeldet der aktuell ADMIRAL Bundesliga-Tabellenneunte CASHPOINT SCR Altach seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison 2024/25 und verpflichtet ein vielversprechendes Talent. ÖFB-U19-Nationalspieler Diego Madritsch wechselt aus Oberösterreich von der SV Guntamatic Ried ins Ländle und unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2027. Der 18-jährige Mittelfeldakteur ist der Sohn von Peter Madritsch (Trainer Union Gurten) und Bruder von Fabio Madritsch (AKA SV Ried U18).

Eigengewächs der SV Ried mit erstem "Tapetenwechsel"

Diego Madritsch (geb.: 02.08.2005) kam als 10-jähriger vom TSV Ort in den Nachwuchs der SV Ried, wo er die Akademie durchlief und zum Nachwuchs-Nationalspieler reifte. Im März 2023 feierte das Innviertler Eigengewächs in der CASHPOINT Arena gegen den SCR Altach sein Bundesliga-Debüt. Ab der kommenden Saison wird der zentrale Mittelfeldspieler im Trikot unseres SCRA auflaufen.

Der Oberösterreicher kann sowohl als „Sechser“ als auch etwas offensiver als „Achter“ eingesetzt werden. Madritsch gilt als sehr laufstarker Spieler, dessen Stärken außerdem im Pressing, aber auch in seiner Kreativität und Ruhe am Ball liegen. In Ried avancierte er vergangene Saison zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Vereinsgeschichte, als er sich beim 4:4 gegen Austria Lustenau erstmals in die Schützenliste eintrug. Wir freuen uns sehr, Diego ab Sommer in Altach zu begrüßen und wünschen ihm eine verletzungsfreie Restsaison.

Diego Madritsch mit SCR Altach-Sportdirektor Roland Kirchler. Sein Bundesliga-Debüt absolvierte das Mittelfeld-Talent vor einem Jahr in März gegen den SCRA.

„Diego Madritsch ist ein junger und sehr kreativer Mittelfeldspieler"

Roland Kirchler, Sportdirektor: „Diego Madritsch ist ein junger und sehr kreativer Mittelfeldspieler, dem wir perspektivisch enorm viel zutrauen. Wir freuen uns, dass er sich langfristig für den SCR Altach entschieden hat und wir ab Sommer mit ihm arbeiten dürfen. Diego hat in seinem jungen Alter schon einiges an Erfahrung gesammelt und wir wollen ihm die Rahmenbedingungen bieten, um sein volles Potential auszuschöpfen.“

Diego Madritsch: „Ich bin überzeugt, dass der SCR Altach der perfekte Ort für meine weitere Entwicklung ist. Der Verein bietet jungen Talenten hervorragende Bedingungen und hat mir einen klaren und überzeugenden Plan für die Zukunft präsentiert. Ich kann es kaum erwarten, diese neue Herausforderung anzunehmen und den Club sowie seine Fans kennenzulernen.“

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und SCR Altach