Der SKN St. Pölten rangiert aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz der ADMIRAL 2. Liga. Als Titel-Mitfavorit in die Saison gegangen, liegt man inzwischen 17 Punkte hinter Liga-Leader GAK 1902. Trainer der "Wölfe" ist seit Dezember Philipp Semlic. Im exklusiven Ligaportal-Interview erzählt der Steirer, der in wenigen Tagen 41 Jahre wird, unter anderem, wie viele Punkte man noch zu holen hat, damit die Saison doch halbwegs zufriedenstellend beendet wird.

Zuletzt war Philipp Semlic beim SV Lafnitz engagiert (Foto), seit Dezember ist der 40-Jährige Trainer bei den Niederösterreichern.

"Am Ende der Saison alles richtig einordnen"

LIGAPORTAL: Zwei Siege aus den jüngsten fünf Spielen und 17 Punkte Rückstand auf den GAK 1902: wie viele Punkte muss man heuer noch holen, damit die Saison doch noch zufriedenstellend wird?

Philipp Semlic: Man muss ehrlich sagen, dass diese Saison von Anfang an für den SKN St. Pölten nicht nach Wunsch verlaufen ist. Zahlreiche langwierige Verletzungen und der endgültige Ausstieg von Wolfsburg haben ihre Spuren hinterlassen. Diese Stadt, dieses Bundesland, dieser Verein hat das Potenzial für so viel mehr. Wir müssen am Ende dieser Saison alles richtig einordnen und an den richtigen Stellschrauben drehen, um eine erfolgreichere nächste Saison zu gewährleisten.

LIGAPORTAL: Wie beurteilst du deine Zeit beim SKN bisher?

Philipp Semlic: Der SKN St. Pölten ist ein großartiger Verein, bei dem diese Saison vieles nicht nach Plan lief. Wer mich kennt, der weiß, dass ich akribisch daran arbeite, dass die nächste Saison eine bessere wird. Ich bin sehr stolz darauf, hier Trainer zu sein und bin aber auch froh, dass die Nebengeräusche bezüglich der Sponsorenthematik nun erledigt sind und die finanzielle Sicherheit mit dem positiven Lizenzbescheid gewährleistet ist.

"Nächste Saison wollen wir angreifen"

LIGAPORTAL: Rückblick zum Engagement: Was hat dich beim SKN St. Pölten überzeugt?

Philipp Semlic: Mich hat das professionelle Umfeld, das Management und unsere gemeinsame Idee überzeugt. Ich weiß, dass noch viel zu tun ist, bin aber der festen Überzeugung, dass wir noch viel erreichen werden. Diese Saison wird professionell aufgearbeitet und in der nächsten wollen wir angreifen und einen Schritt in unserer Entwicklung nach vorne machen. Ich handhabe es immer so, dass es eine Analyse bis ins kleinste Detail gibt.

Oft sind es Kleinigkeiten im Getriebe, die große Auswirkungen haben. Wir werden diese Saison seriös zu Ende spielen, bewerten und auch handeln. Welche Spieler ziehen voll mit? Mit wem können wir unsere Ziele erreichen? Welche Spieler passen nicht in das Konzept?

"Lernwilligkeit und Hingabe sind mir wichtig"

LIGAPORTAL: Welche Tugenden sind dir als Coach wichtig? Worauf legst du Wert?

Philipp Semlic: Mir ist Ehrgeiz gepaart mit einer starken sozialen Komponente extrem wichtig. Wir alle wollen gewinnen, das geht aber nur gemeinsam. Lernwilligkeit und Hingabe sehe ich ebenfalls als essenziell für einen erfolgreichen Spieler und in weiterer Folge ein erfolgreiches Team an.

LIGAPORTAL: Wo geht deine persönliche Reise hin?

Philipp Semlic: Ich konzentriere mich voll auf meine Aufgabe beim SKN St. Pölten. Dieser Verein hat auf Dauer – bei allem Respekt - nichts in der Zweitklassigkeit verloren. Die Landeshauptstadt ist bundesligatauglich. Das ist unser Ziel. Das ist mein Ziel.

LIGAPORTAL: Wer sind eigentlich deine Vorbilder als Trainer?

Philipp Semlic: Ich durfte bereits viele tolle Trainer persönlich kennenlernen, mit ihnen arbeiten, von ihnen lernen. Besonders prägend zu Beginn meiner Trainerkarriere war Paul Gludovatz, internationale Hospitationen haben mich inhaltlich sehr weiter gebracht. Ich bin ein großer Freund von lebenslangem Lernen. Meiner Meinung nach kann man dabei von fast jedem Menschen etwas mitnehmen, das möchte ich nicht nur speziell auf Fußballtrainer beziehen.

