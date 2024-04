In der 24. Runde der ADMRIAL 2. Liga gastiert der Tabellenzweite SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 19. April, beim Zehnten SV Horn (18.10 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Duplizität der Geschehnisse: Nach holprigem Start nach der Sommerpause blieben die Innnviertler ab Mitte September bis zur Winterpause in neun Partien unbesiegt (7S, 2U). Mit dem neuen Jahr lief es zunächst wieder nicht, ehe die Senft-Elf sich derzeit wieder anschickt, eine erneute Erfolgsserie zu liefern. Zuletzt gab es zwei Siege en suite, drei Dreier aus den vergangenen vier Partien (1N).

Der Knoten ist geplatzt! Ante Bajic war gegen Aufsteiger SW Bregenz am vergangenen Samstag nicht zu stoppen und mit seinem Triplepack der Matchwinner beim 5:0-Kantersieg über die Vorarlberger.

„Gegen Bregenz war es ein sehr gutes Spiel von uns"

Dabei wurde - wie im Hinspiel am 29. September im übrigen auch der morgige Gegner SV Horn - in der vergangenen Runde Aufsteiger SW Bregenz mit 5:0 aus der Innviertel Arena gefegt. Dabei beendete Ried-Rückkehrer Ante Bajic (siehe auch Ligaportal-Interview) endlich seine Torsperre und avancierte mit seinem Triplepack (2., 31., 50.) zum Matchwinner. Erneut seine Torgefährlichkeit bewies Abwehrchef Nikki Havenaar (20.). Mark Grosse steuerte den Treffer zum vorzeitigen 5:0-Endsand her (54., Elfer). Damit ist die SV Ried nach 23 Runden mit 41 Punkten Tabellenzweiter, punktgleich mit Aufsteiger DSV Leoben und elf Zähler hinter Liga-Leader GAK 1902.

„Gegen Bregenz war es ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben das umgesetzt, was wir uns die Woche davor erarbeitet haben. Wir sind mit einem frühen Tor in das Spiel gestartet, haben das Momentum über 90 Minuten mitgenommen und Bregenz klar besiegt“, betont SVR-Kicker Philipp Pomer.

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Die Mannschaft hat ein hervorragendes Heimspiel gemacht. Am meisten freut mich, wie wir das Match fertig gespielt haben. Wir haben nicht aufgehört anzugreifen und sehr fleißig verteidigt."

„Für einen Sieg braucht es eine geschlossene Mannschaftsleistung"

In Runde 24 wollen die "Wikinger", bei denen bis auf Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Ben Wörndl morgen alle Akteure an Bord sind, ihre zuletzt kleine Siegesserie ausbauen. Die Waldviertler kassierten in der vergangenen Runde überraschend eine 1:2-Auswärtsniederlag beim heuer bis dato noch sieglosen Tabellenvorletzten SK Sturm Graz II mit 1:2. Für die Horner traf Benjamin Mulahalilovic (12. Elfer). Die Niederösterreicher sind mit 33 Punkten Tabellensiebter.

Kapitän Philipp Pomer blickt voraus: „Es wird kein einfaches Spiel gegen Horn. Wir werden wieder hart arbeiten müssen, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wir werden unsere Leistung wieder auf den Platz bringen, unsere Identität zeigen und unseren Plan verfolgen. Für einen Sieg braucht es eine geschlossene Mannschaftsleistung."

Maximilian Senft: „SV Horn hat eine spielfreudige Mannschaft. Es wird wieder eine Top-Haltung in unserer Duellführung benötigen, um ihnen den Spielwitz zu nehmen. Wir wollen unseren mitreisenden Fans einen Sieg schenken und werden dafür alles investieren."

Alentin Akrap und der SV Horn waren beim Hinspiel Ende September an jenem damaligen Freitagabend gegen Fabian Wohlmuth und die SV Ried chancenlos.

Makellose Bilanz gegen Horner

Die SV Guntamatic Ried hat mit 51 Treffern die meisten in dieser 2. Liga-Saison erzielt und mit 20 die wenigsten kassiert. Mit einer Tordifferenz von 31 setzen die Innviertler die Benchmark. War das Senft-Team allerdings in der Hinrunden-Tabelle noch auf Rang 2, liegt man in der Rückrunde derzeit "nur" auf Platz 6.

Beim Hinspiel gegen den SV Horn am 29. September 2023 in der 9. Runde in der Innviertel Arena siegte die SV Ried durch Treffer von Nikki Havenaar (20.), Mark Grosse (22., 77.), Oliver Steurer (59.) und Belmin Beganovic (83.) klar mit 5:0.

Insgesamt spielten beide Klubs in der 2. Bundesliga (2018-20, 2023) bisher fünf Mal gegeneinander. In allen fünf Spielen siegte die SV Ried – bei einer Gesamt-Tordifferenz von 19:3 für die Innviertler.

