Drei Trainer (Andreas Heraf, Markus Mader und Interimscoach Martin Schneider) standen in dieser Saison bereits in der ADMIRAL 2. Liga bei Aufsteiger SW Bregenz an der Seitenlinie. Heute nun vermeldet der aktuell Tabellenelfte einen neuen Cheftrainer, der in Bregenz bereits bestens bekannt ist: Der 68-jährige Belgier Regi van Acker (geb.: 25.04.1955 in Beveren).

Bereits von 2002 bis Februar 2005 bei SW Bregenz

Zwischen Oktober 2002 und Februar 2005 coachte van Acker die Vorarlberger bereits in 89 Partien und schaffte 2002/03 am letzten Spieltag im Auswärtsspiel bei Austria Wien mit den Schwarz-Weißen den Klassenerhalt. In der darauffolgenden Spielzeit 2003/2004 stellte der Belgier mit den Bregenzern mit Rang 6 das beste Ergebnis aller Zeiten aus der Saison 1966/67 ein.

Danach coachte Van Acker unter anderem Royal Antwerpen. Seine bisher letzte Station war heuer bis im Februar beim belgischen Viertligisten SC Eendracht Aalst, aktuell Spitzenreiter in der 2De Nationale VV A.

Bereits am morgigen Freitag soll der erfahrene Belgier im Topspiel gegen den FAC im ImmoAgentur-Stadion zugegen sein (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Betreut wird das Bregenzer Team dann allerdings noch von Interimscoach Martin Schneider, der danach wieder als Co-Trainer fungieren soll.

Fotocredit: IMAGO/Panoramic International