Während die Entscheidungen bereits vor der 30. und letzten Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison gefallen waren und es lediglich noch um Platzierungs-Verbesserungen für den ein oder anderen Klub im Verfolgerfeld hinter Meister GAK 1902 und Vizemeister SV Guntamatic Ried ging, war noch Spannung angesagt, wer denn Torschützenkönig wird. Routinier Dario Tadić vom SKN St. Pölten lag vor dem finalen Spieltag mit 16 Treffern in der Pole-Position, doch ging heute leer aus und hat sich die Torjäger-Krone mit Deni Alar (DSV Leoben) zu teilen, der heute noch ein Mal scorte und aufstockte- siehe HIER. "Ü30-Party"...

Vorbildliche Schusshaltung bei Dario Tadić, der nach Runde 22 schon wie der Saison-Torschützenkönig in Liga 2 aussah, dann allerdings nurmehr ein Mal traf und sich somit die "Torjägerkrone" gemeinsam mit dem gleichaltrigen Deni Alar aufsetzt. Alter schützt vor Toren nicht...die beiden 34-jährigen Torgaranten vorneweg.

Persönlicher Erfolg als schwacher Trost für Torschützenkönig-Duo Tadić & Alar

Schwacher Trost womöglich für die beiden Liga-Toptorjäger. Denn der eine blickt mit dem SKN St. Pölten auf eine gebrauchte Saison zurück, wurden die Wölfe vor der Saison doch noch als Aufstiegs-Aspirant gehandelt. Und die Leobener ebenfalls im "Tal der Tränen", nach dem Zwangsabstieg - siehe BEITRAG.

Dario Tadić, der im vergangenen Sommer vom ADMIRAL Bundesligisten TSV Hartberg zum SKN kam, brauchte in seinen 29 Einsätzen in dieser 2. Liga-Saison 148 Minuten pro Tor und erzielte allein über ein Drittel der Treffer des Tabellenneunten aus Niederösterreich (46). In den vergangenen sieben Spielen ließ der seit wenigen Tagen 34-jährige, beidfüßige Mittelstürmer allerdings nach und brachte es für die Wölfe gerademal nurmehr auf ein Tor. In Anbetracht der doch enttäuschenden SKN-Saisonleistung allgemein, verdient die Tor-Performance des Routiniers dennoch allemal Respekt.

Die bessere Quote in Relation von Einsätzen und erzielten Treffern hat Deni Alar, der pro Tor nur 106 Minuten brauchte (zum Vergleich: Dario Tadić 148).

Vier Mal Doppelpack, ein Mal gar Triplepack bei Deni Alar

Sein gleichaltriger Pendant Deni Alar bei Aufsteiger DSV Leoben, der sportlich Rang vier schaffte, doch vom Zwangsabstieg befallen wurde, brauchte bei seinen 16 Treffern in nur 22 Einsätzen pro Tor 106 Minuten. Wie "Tor-Tadić" ebenfalls in 1990 im ehemaligen Jugoslawien geboren, verbuchte auch Alar über ein Drittel der Saisontore seines Teams (47), stieß dabei erst Ende August zu den Leobenern und war maßgeblich am sportlichen Aufschwung in dieser Saison der Steirer beteiligt. Dem zweimaligen Ex-ÖFB-Teamstürmer und Linksfuß gelang allein vier Mal ein Doppelpack und ein Mal gar ein Triplepack.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL