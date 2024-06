Der First Vienna FC 1894 vermeldet den ersten Sommerneuzugang für die Saison 2024/2025 und sichert sich die Dienste von Defensivspieler David Ungar. Der 24-jährige Millenium-Geborene (17.03.2000) wechselt ablösefrei vom ADMIRAL 2. Liga-Konkurrenten SV Guntamatic Ried aus dem Innviertel nach Wien-Döbling und erhält einen Vertrag bis 2026.

Der erste Sommer-Neuzugang der Vienna für die Saison 2024/2025, David Ungar (l.), mit Sportdirektor Andreas Ivanschitz

„Gewinnen talentierten und vielseitig einsetzbaren Spieler, der uns mit seiner Erfahrung mit Sicherheit weiterhelfen wird"

Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz zur Verpflichtung des 24-Jährigen: „Wir freuen uns sehr, David Ungar bei der Vienna willkommen zu heißen. Mit ihm gewinnen wir einen talentierten und vielseitig einsetzbaren Spieler, der uns mit seiner Erfahrung mit Sicherheit weiterhelfen wird. Wir sind überzeugt, dass er eine wertvolle Verstärkung für unser Team ist, und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.“

David Ungar wurde in der Akademie in St. Pölten ausgebildet, wo er sämtliche Nachwuchsmannschaften von der U15 bis zur U18 durchlief. Sein Weg führte ihn über die Landesliga Niederösterreich zum SV Leobendorf in die Regionalliga Ost. 2021 wechselte er zur SV Ried. Die Oberösterreicher verliehen den Rechtsfuß direkt an den FAC, um Spielpraxis in der ADMIRAL 2. Liga zu sammeln. Bei den Floridsdorfern absolvierte Ungar 25 Spiele in der 2. Liga.



Nach seiner Rückkehr zur SV Ried kam Ungar auf 27 Bundesligaeinsätze. Auch nach dem BL-Abstieg blieb er den Oberösterreichern treu und bestritt in der vergangenen Saison 17 Spiele in der 2. Liga.

„Für mich war eine neue Herausforderung sehr wichtig"

David Ungar über seinen Wechsel zur Vienna: „Ich bin sehr glücklich, ab sofort für die Vienna spielen zu dürfen. Für mich war eine neue Herausforderung sehr wichtig. Die Vienna ist ein ambitionierter Traditionsverein mit großartigen Fans. Ich freue mich darauf, Teil dieser Geschichte zu werden. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unsere Ziele erreichen.“

