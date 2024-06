Mit David Berger wechselt ein weiterer Offensivspieler zum Vizemeister der abgelaufenen ADMIRAL 2. Liga-Saison, zur SV Guntamatic Ried. Der 19-jährige Mittelstürmer, der zuletzt bei der Sportunion St. Martin im Mühlkreis in der OÖ-Liga im Einsatz war, hat bei den Innviertlern einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

SV Ried-Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala (links) und Neuzugang David Berger.

"Ich habe ihn als Vollblutstürmer und als außerordentlich reife Persönlichkeit kennengelernt"

Wolfgang Fiala zur Neuverpflichtung: „David hat in der LT1 OÖ-Liga mit 19 Jahren mehr als 20 Saisontore erzielt, das alleine zeigt sein Potenzial. Bei einem Probetraining und in unseren Gesprächen habe ich ihn als Vollblutstürmer und als außerordentlich reife Persönlichkeit kennengelernt. Es passt sehr gut in unsere Transferstrategie, junge Spieler aus dem Amateurfußball zu uns zu holen. Er wird sich bei uns an den Profifußball gewöhnen und seine ersten Schritte gehen.“

Mittelstürmer David Berger zu seiner neuen Aufgabe im Profifußball: „Für mich ist das eine riesengroße Möglichkeit, vom Amateurfußball zum Profifußball zu wechseln. Damit geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich möchte in Ried jetzt viel Erfahrung im Profibereich sammeln und die Mannschaft bestmöglich unterstützen.“

Steckbrief David Berger:

geboren am 25. November 2004 in Rohrbach

Nationalität: Österreich

Größe: 185 cm

Position: Mittelstürmer

Vereine: Putzleinsdorf (bis 2023), Sportunion St. Martin im Mühlkreis (2023/24), SV Guntamatic Ried (seit 2024)

Vom Mühlviertel ins Innviertel! 👣

Herzlich Willkommen in Ried, David Berger! 👋



Der 19-jährige Stürmer wechselt vom OÖ-Ligisten SU Strasser Steine St. Martin zur Sportvereinigung. ⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/xmVVtPL2pg — SV Ried 1912 (@svried1912) June 7, 2024

Fotocredit: SV Ried