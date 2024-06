Tormann-Trainer Mathias Nesler verlässt den Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau. Der 36-Jährige wird in der kommenden Saison nicht in der ADMIRAL 2. Liga zum Einsatz kommen, sondern beim FC Will dem dortigen Trainerstab als Tormann-Trainer angehören.

Nesler betreute in seiner Zeit zehn unterschiedliche Torhüter

Der gebürtige Bludenzer war seit Juli 2016 fixer Bestandteil des Trainerteams des SC Austria Lustenau. In seiner Zeit in Lustenau arbeitete er mit den Chef-Trainern Lassaad Chabbi, Andreas Lipa, Gernot Plassnegger, Roman Mählich, Alexander Kiene, Markus Mader und Andreas Heraf zusammen. Mit Christopher Knett, Dejan Zivanovic, Kevin Kunz, Nicolas Mohr, Alexander Sebald, Marcel Stumberger, Florian Eres, Domenik Schierl, Simon Nesler-Täubl und Ammar Helac betreute Nesler in seiner Zeit zehn unterschiedliche Torhüter. Außerdem stand er den Nachwuchs-Torhütern im Verein immer mit Rat und Tat zur Seite.

Zu seinen größten Erfolgen mit dem Verein zählen das Erreichen des ÖFB-Cupfinales in der Saison 2019/2020, der Meistertitel in der zweiten Liga im Jahr 2022 sowie die beiden Jahre in der österreichischen Bundesliga. Mathias Nesler verlässt den SC Austria Lustenau auf eigenen Wunsch. Der Verein bedankt sich bei Mathias Nesler für seine geleistete Arbeit.