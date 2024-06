Nachdem Philipp Riederer im September 2022 interimistisch den Trainerposten beim SV Horn übernahm und kurz darauf seinen Vertrag als Profitrainer unterschrieb, geht der 32-Jährige jetzt in seine dritte Saison in der ADMIRAL 2. Liga als Chefcoach beim SV Horn. Bisher saß er bei 52 Pflichtspielen als Chefcoach auf der Bank und kann auf zwei sehr erfolgreiche Saisonen zurückblicken.

SV Horn-Obmann Rudolf Laudon (l.) und Cheftrainer Philipp Riederer

Auch sein Co-Trainer Stefan Kerzig, der seit Februar 2023 mit an Bord ist und neben seinem Job als Co-Trainer, auch als Videoanalyst wichtige Arbeit leistet, wird in der kommenden Saison seinen Teil zum Erfolg des SV Horn beitragen. Ebenfalls mit an Bord ist unser Tormanntrainer David Affengruber, der seit Sommer 2023 Teil des Trainerteams ist und auch in der Saison 2024/25 das Amt des Tormanntrainers bekleiden wird. Komplettiert wird das Trainerquartett nun auch von Goran Zvijerac. Der 50-Jährige war bereits bei der Akademie St. Pölten und verschieden 1. Landesliga Teams als Trainer im Amt.

Geschäftsführer Andreas Zinkel: „Es freut mich sehr, dass wir unser erfolgreiches Trainerteam für ein weiteres Jahr gewinnen konnten. Die drei haben außerordentlich gute Arbeit geleistet, was sich auch in den Ergebnissen der vergangenen Saison widergespiegelt hat. Durch die Teilnahme von unserem Chefcoach Philipp Riederer am Pro Lizenz-Kurs, war uns jedoch klar, dass wir das Trainerteam erweitern müssen. Mit Goran Zvijerac konnten wir einen top ausgebildeten Trainer für unseren Staff verpflichten, der bereits reichlich Erfahrung im Umgang mit jungen Spielern hat, was für unsere zukünftige Ausrichtung sehr wichtig ist.“

