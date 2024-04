Neben den "Chaos-Tagen in Leoben" gab es in der 22. Runde der Admiral 2. Liga vor allem Tore satt: 29 (Saison-Rekord, im Schnitt 3,5!). Allein ein Drittel der Treffer fielen auf der Hohen Warte beim 7:3-Spektakel für die Vienna gegen den SKN St.Pölten, bei dem Doppelpacker Dario Tadic die Führung in der Liga-Torschützenliste übernahm. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl zur Elf des Spieltages fiel mal wieder schwer, doch sehen Sie selbst.

"Unser DSV Leoben gib uns täglich"...kommt es einem seit Tagen vor. Kein Klub in Österreich sorgte im "Der April macht was er will-Monat" bisher für derartige Schlagzeilen wie der 2. Liga- Aufsteiger aus der Steiermark. Dabei setzten die Donawitzer in dieser Saison auch sportliche Statements, wie dem Drei-Siege-Saisonstart, der Erfolgsserie von Ende September bis Mitte März...und - nicht zu vergessen - den sensationellen Einzug ins ÖFB-Cup-Halbfinale. Nachdem Top-Torjäger Alar & Co. der Reihe nach gleich drei Bundesligisten aus dem Bewerb warfen und erst gegen Rekordmeister SK Rapid Endstation war. Ja...wenn die Monte Schlacko-Arena reden könnte... hätte sie einiges zu sagen....

C. Bubalovic FAC 4 J. Odehnal Dornbirn 1 S. Stückler Sturm Graz II 1 L. Brückler SW Bregenz 5 G. Diakite FC Liefering 1 K. Boateng Vienna 1 B. Rosenberger GAK 2 M. Heinrich Leoben 1 B. Mulahalilovic SV Horn 1 D. Bumberger SV Ried 3 F. Wohlmuth SV Ried 3

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL