Die 23. Runde der Admiral 2. Liga lieferte wieder einige Überraschungen. Liga-Leader GAK 1902 kassierte seine erste Niederlage im Frühjahr. Beim im Flow befindlichen FC Liefering. Einen Lauf hat derzeit auch der FC Dornbirn, der mit dem vierten Dreier in Folge im Klassenerhalt-Kampf aus einer vor Wochen "Mission Impossible" mittlerweile eine "Mission Possible" macht. Während der nicht mehr zu rettende SK Sturm II und der Zwölfte KSV 1919 ihren jeweils ersten Sieg in 2024 feierten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang 2 liefern sich die SV Ried und Aufsteiger DSV Leoben. Aus beiden Teams tauchen auch je zwei Spieler im "hausbauführer.at" Team der Runde auf. Doch sehen Sie selbst.

Nach vier Zweitliga-Einsätzen im Herbst wirkte Yannik Schuster erstmals im Frühjahr beim FC Liefering mit. Und wie! Der erst 17-jährige, 1,90 Meter große Innenverteidiger verhinderte mit einer Mega-Grätsche gegen GAK 1902-Toptorjäger Daniel Maderner (siehe auch Torschützenliste) den möglichen 0:1-Rückstand und hatte seinen Anteil, dass die Cinel-Crew dem souveränen Spitzenreiter die erste Niederlage in 2024 zufügte. Der Salzburger ÖFB-U18-Teamspieler ist der Sohn vom ehemaligen Skispringer Werner Schuster und Bruder von Skispringer Jonas Schuster.

D. Alar Leoben 7 N. Pichler Leoben 1 A. Bajic SV Ried 2 N. Havenaar SV Ried 9 L. Hassler KSV 1919 1 F. Haxha KSV 1919 1 S. Stückler Sturm Graz II 2 D. Marceta Dornbirn 1 J. Schuster FC Liefering 1 S. Hamzic FC Liefering 1 A. Gashi Admira Wacker 5

