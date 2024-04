Tore satt, in Summe 24 (3 im Schnitt) wurden in der vergangenen Runde 25 der Admiral 2. Liga geliefert. Während es in punkto Meistertitel und BL-Aufstieg nurmehr eine Frage der Zeit ist, bis der souveräne Langzeit-Leader GAK 1902 die "Sektkorken knallen" lässt, existiert im Klassenerhalt-Kampf Spannung pur. Der SV Stripfing und FC Dornbirn sammeln weiter fleißig Punkte, während nun auch die Kapfenberger "in der Verlosung" sind und in den "Abstiegs-Strudel" rutschten. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Die Wahl des Spieltages fiel diesmal besonders beim Torhüter schwer, nachdem Kretschmer (Stripfing) und Spari (FAC) herausragten. Diese Position ist halt nur ein Mal zu vergeben... doch sehen Sie selbst.

Befreiungsschlag für Aufsteiger SV Stripfing, der mit dem 2:1-Sieg im NÖ-Duell beim SKN St. Pölten Big-Points für den Klassenerhalt und den ersten Auswärtssieg seit einem halben Jahr, genau seit dem 20. Oktober (3:0 in Lafnitz), bejubelt. Es freuen sich (v.l.) Simon Furtlehner, Timo Altersberger, Keeper Kilian Kretschmer und Joshua Steiger. Siehe auch aktuelle 2. Liga-Torschützenliste!

D. Maderner GAK 5 T. Schriebl GAK 5 K. Kretschmer SV Stripfing 1 M. Becirovic FAC 5 P. Lipczinski SV Horn 1 J. Weberbauer Leoben 1 P. Pomer SV Ried 2 F. Wohlmuth SV Ried 4 L. Grgic Sturm Graz II 2 W. Freitas Dornbirn 1 O. Adewumi FAC 3

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL