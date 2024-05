21 Tore, rassige Szenen, spannende Spiele lieferte die vergangene 26. Runde der Admiral 2. Liga. In der mit Langzeit-Leader GAK 1902 ein würdiger Aufsteiger sein Meisterstück machte. Gratulation nach Graz, dass wie Linz & Wien in der kommenden Saison zwei Bundesligisten hat. Während in Liga 2 der Kampf um den Klassenerhalt spannend bleibt, Dornbirn einen Rückschlag erhielt und die Falken aus Kapfenberg sich in höchster Not etwas Luft verschafften. Wir verschaffen Ihnen/Euch wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Für Liga 2 ging es dabei wieder eng zu, doch sehen Sie selbst.

Augen zu und durch...eine der rassigen Szenen in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga im hartumkämpften Top-Spiel zwischen dem frischgebackenen Meister und Bundesliga-Aufsteiger GAK 1902 und dem FC Flyeralarm Admira. Wilhelm Vorsager (r.) verlangte mit den Panthern, die eine erfolgreiche Rückrunde liefern, den Rotjacken um Top-Torjäger Daniel Maderner alles ab. Der GAK-Goalgetter, der zuletzt zum Spieler der Runde 25 gewählt wurde, war wieder einer der Aktivposten bei den Grazern, doch lässt diesmal zwei Mitspielern den Vortritt im Team der Runde. Siehe auch aktuelle TORSCHÜTZENLISTE!

M. Yeo FC Liefering 2 A. Daghim FC Liefering 3 C. Ramsebner SKN St.Pölten 1 A. Hofleitner KSV 1919 1 F. Flückiger SW Bregenz 6 M. Hausjell SV Horn 4 A. Omerovic Vienna 2 A. Leipold Lafnitz 4 L. Graf GAK 1 L. Jastremski GAK 2 A. Gattermayer Amstetten 1

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL