Auch wenn die Entscheidungen um Auf- und Abstieg bereits gefallen waren, wurde den Fans in der 30. und letzten Runde der Admiral 2. Liga -Saison 2023/24 noch einiges geboten. Darunter gleich sechs Siege für die Heimteams, bei je einem Remis und Auswärtsdreier. 31 Tore stehen zu Buche (zwei im Schnitt). Mit sieben Treffern fielen die meisten beim 4:3 des FC Liefering vs. SV Lafnitz, womit sich die Jungbullen zum Frühjahrsmeister krönten. Wie bereits aus den vergangenen Jahren bekannt, präsentieren wir auch heuer wieder in jeder Klasse das "hausbauführer.at" Team der Runde. Letztmals in dieser Saison kam in Liga 2 folgende Elf zusammen...sehen Sie selbst.

Rassige und kuriose Szenen gab es zum Kehraus der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 am Samstag, den 25. Mai nochmal. An dem sich Zwangsabsteiger DSV Leoben (im Bild mit Dieng vs. Grube vom SK Sturm Graz II) ebenso mit Anstand verabschiedete (2:1) wie der FC Dornbirn 1913 bei Vizemeister SV Guntamatic Ried. Die Leobener stellten mit Deni Alar auch den TORSCHÜTZENKÖNIG in Liga 2, gemeinsam mit Dario Tadic vom SKN St. Pölten. Siehe auch HIER!

K. Friesenbichler Leoben 2 N. Steiner Vienna 1 N. Bischof Vienna 3 L. Rusch Dornbirn 1 D. Maderner GAK 6 T. Schriebl GAK 6 N. Wisak SKN St.Pölten 1 Z. Jano FC Liefering 3 F. Prirsch SW Bregenz 1 O. Steurer SV Ried 3 K. Kretschmer SV Stripfing 2

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL