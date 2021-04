In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die neue Saison steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

"Lafnitz agiert im Frühjahr nicht ganz so konstant, aber trotzdem haben sie weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf die Konkurrenz. Das Selbstvertrauen stimmt und ich denke, dass sie das Spiel deutlich gewinnen werden."

Fr, 02.04.2021, 18:30 Uhr

"Das ist Abstiegskampf pur. Die Juniors müssen sich auch langsam beweisen, weil die Lernphase langsam vorbei ist. Jetzt müssen sie zeigen, was sie in diesem dreiviertel Jahr gelernt haben. Das sollten sie am besten gleich gegen Horn umsetzen."