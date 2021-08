In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

"Zum ersten Mal haben die Dornbirner in der 2. Liga einen schlechten Start erwischt. Sonst sind sie immer gut in die Saison reingekommen. Das ist aber auch normal. Wichtig wird sein, dass die Verantwortlichen ruhig bleiben. Von den Kapfenbergern ist man es ja mittlerweile gewohnt, dass die im hinteren Drittel dabei sind…"

"Man muss nicht viel drumherum reden: St. Pölten hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Ein Punkt aus fünf Spielen ist für einen Absteiger zu wenig. Jetzt kommen die Young Violets. Für St. Pölten zählt nur ein Sieg, doch ich glaube, dass sich der Negativtrend fortsetzen wird."

So, 29.08.2021, 10:30 Uhr

"Wenn man die Turbulenzen bedenkt, die Wacker zu Saisonbeginn gehabt hat (Sponsoren, Investor etc.), dann tut mir der Daniel Bierofka schon leid. Jetzt müssen sie zusehen, dass sie den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. Sie müssen in Lauerstellung bleiben. Ich tippe auf ein enges und spannendes Spiel - 1:0."