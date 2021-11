In die Saison der 2. Liga begleitet uns unser Experte Manfred Bender. Der Ex-Coach von Austria Klagenfurt und ehemalige Profi des FC Bayern München führte uns bereits vollständig durch die letzten Saisonen und kennt die "alte" Erste Liga aus eigener Erfahrung sehr gut. Für die Saison 2021/22 steht uns der gebürtige Münchner nun wieder mit seiner Expertise zur Verfügung.

Fr, 05.11.2021, 18:30 Uhr

"Der Auswärtspunkt gegen St. Pölten war schon ok für Lustenau. In den letzten Jahren hätten sie das Spiel wohl verloren. In dieser Hinsicht haben sich die Lustenauer schon stabilisiert. Horn hatte zuletzt einen Rückschlag gegen Innsbruck einzustecken. In Lustenau werden die Trauben wohl zu hoch hängen."