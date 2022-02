Zum Frühjahrs-Auftakt und Runde 17 in der Admiral 2. Liga wurde gleich einiges geboten. Ein Flutlicht-Ausfall und somit Nachtragsspiel am Montag, 24 Tore, drei Auswärts-Siege in den Freitag- sowie vier Heimsiege in den Samstagsspielen samt "Sonntags-Matinee" und zum Abschluss Montag im OÖ-Derby das einzige Remis. Die bevorstehende Runde 18 hat es auch in sich und Ligaportal-Experte Manni Bender, der ehemalige Coach von Austria Klagenfurt und Ex-Profi des FC Bayern München, bringt seine Expertisen ein und sorgt damit womöglich bei manchem Zweitligisten für Zusatz-Motivion. Hier die fundierten Prognosen.

Abgesagt Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr FAC - KSV 1919 Expertentipp: 4:2 "Zwei Top-Mannschaften, die gut rein gestartet sind mit zwei Siegen. Beide werden mit großem Selbstvertrauen spielen. Das wird ein Spiel, in dem viele Tore fallen werden."

Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr SK Rapid II - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Die Horner rutschen jetzt langsam dahin, wo man sie eigentlich kennt...immer mehr in Richtung Abstiegsplätze. Rapid II, die Juniors, spielen wirklich eine starke Saison. Jetzt auch wieder mit dem Sieg und wenn sie nachlegen, dann sind sie für die nächsten sechs, sieben Spiele erstmal gesichert im Mittelfeld und haben mit dem Abstieg nichts zu tun. Das sollte den jungen Spielern noch mehr Selbstvertrauen geben, dass sie noch mehr Risiko gehen können. " Zum Live-Ticker

Fr, 25.02.2022, 18:30 Uhr spusu SKN St. Pölten - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:1 "Ein sehr interessantes Spiel! St. Pölten ist gut gestartet mit einem Sieg. Die kommen jetzt langsam dahin, wo man sie am Anfang der Saison erwartet hätte. Dass sie in den einstelligen Tabellenplätzen rangieren und vorne mitspielen wollen. Bei Blau-Weiß Linz hat man so ein bisserl das Gefühl, dass ein bisserl die Luft raus ist." Zum Live-Ticker

Fr, 25.02.2022, 20:25 Uhr FC Liefering - SC Austria Lustenau Expertentipp: 0:2 "Das Top-Spiel! Lustenau auch mit einem starken Sieg gestartet, Liefering hat leider verloren. Ich glaube, dass Lustenau gewinnen wird, weil die jungen Gäste-Spieler - Liefering hat immer am Anfang der Saison und zu Beginn der Rückrunde viele neue Spieler - noch Abstimmungsprobleme haben. " Zum Live-Ticker

Sa, 26.02.2022, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Wacker Innsbruck Expertentipp: 2:1 "Das sind derzeit die Steiermark-Spiele für Wacker Innsbruck. Letzte Woche in Kapfenberg, jetzt wieder eine weite Anreise nach Lafnitz. Was man so liest, normalisiert sich das jetzt alles bei den Tirolern so ein bisserl, mit Michael Oenning kam ein guter Trainer, ein neuer Sponsor hat sich gefunden. Aber ich glaube trotzdem, dass die Trauben für Wacker in Lafnitz sehr hoch hängen. " Zum Live-Ticker

Sa, 26.02.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Juniors OÖ Expertentipp: 3:1 "Zwei "Pflege-Fälle" untereinander. Die Dornbirner können sich jetzt absetzen und wieder Anschluss an das Mittelfeld finden. Die Juniors müssen langsam Gas geben, sonst gehen da die Lichter aus. Ich glaube trotzdem, dass Dornbirn gewinnen wird." Zum Live-Ticker

So, 27.02.2022, 10:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SKU Amstetten Expertentipp: 2:2 "Das "Autobahn-Derby" bzw. "A1-Derby". Zwei interessante Vereine. Vorwärts Steyr muss jetzt auch mal in die "Pötte" kommen, braucht dringend einen Sieg. Amstetten ist sehr stark in die Saison gestartet, mit einem 4:0-Heimsieg. Das wird auch ein torreiches Spiel werden." Zum Live-Ticker

