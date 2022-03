"Interessante Spiel-Paarungen, Top-Wochenende für die Admiral 2. Liga"...frohlockt Ligaportal-Experte Manfred Bender im Hinblick auf die bevorstehende 20. Runde, die spannende Derbies und sechs Partien am Freitagabend beinhaltet. Der gebürtige Münchener und Ex-Profi vom FC Bayern München prophezeit viele Tore (28 in acht Spielen!) und nimmt kein "Blatt vor den Mund". Der ehemalige Chefcoach von Austria Klagenfurt schaut nicht nur "in die Glaskugel", sondern äußert sich nebenbei, wer für ihn derzeit im "freien Fall", die "Mannschaft der Rückrunde" und der "Schleicher der Liga" ist.

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr FC Juniors OÖ - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 1:3 "Steyr zuletzt mit einem Überraschungs-Coup bei Wacker Innsbruck. Bei den Juniors ist es ganz normal bei so jungen Spielern, dass sie sehr inkonstant sind. Die sollten jetzt allerdings langsam in die Pötte kommen. Das ist auch wieder ein schönes Derby mit Brisanz drinnen. Steyr wird sich mit dem Rückenwind der letzten Spiele und dem Auswärtssieg in Innsbruck durchsetzen." Zum Live-Ticker

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr FC Liefering - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 2:0 "Bei den jungen Spielern der Young Violets gilt das Gleiche wie bei den Juniors OÖ...das ist wie eine Wundertüte. Die sollte man eigentlich raus nehmen beim Tippen. Denen fehlt einfach die Konstanz, weil es junge Spieler sind. Die können Austria Lustenau schlagen, dann aber gegen die Juniors auch wieder verlieren. Das ist unheimlich schwierig zu tippen. Die Lieferinger sind wieder im Aufwind." Zum Live-Ticker

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:2 "Die Rapidler definitiv die Mannschaft der Rückrunde: 3 Spiele = 3 Siege. Bei denen läuft es richtig rein. Da sieht man auch, wenn die jungen Spieler Selbstvertrauen haben, dass sie dann auch kicken können. Umsonst spielen sie ja nicht bei Rapid. Blau-Weiß Linz ist natürlich auch eine Top-Mannschaft und auch gut dabei. Das wird ein richtig gutes Topspiel werden!" Zum Live-Ticker

Fr, 11.03.2022, 18:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Expertentipp: 3:2 "Auch so zwei Mannschaften, die keine so richtige Konstanz rein bekommen. Mit den Lafnitzern geht es ein bisserl bergab. Die sollten auch langsam schauen, dass sie wieder richtig in die Spur kommen. Richtung Anschluss Platz 3, Platz 4. Damit sie im vorderen Mittelfeld dabei sind. So wie wir es auch gewöhnt sind. Amstetten mausert sich so langsam. Die schleichen sich so klammheimlich Richtung Tabellenspitze hoch bzw. für den Anschluss an die Tabellenspitze. Ich bin überzeugt, dass es eine torreiche Partie wird. " Zum Live-Ticker

Fr, 11.03.2022, 20:25 Uhr spusu SKN St. Pölten - FAC Expertentipp: 3:2 "Normal würde man sagen eine klare Sache für St. Pölten. Aber natürlich jetzt mit dem Auswärtssieg BEI Austria Lustenau, da hat der FAC ein Ausrufezeichen gesetzt in der Liga. Jetzt haben sie auch die Lizenz für die Bundesliga eingereicht. St. Pölten mit sieben Punkten in die Rückrunde gestartet...das wird ein Top-Spiel werden, mit vielen Toren. " Zum Live-Ticker

Sa, 12.03.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Horn Expertentipp: 1:0 "Die Dornbirner zuletzt erfolgreich mit einem Auswärtssieg. Das wird ein Abstiegs-Duell. Der Sieger hat dann wieder ein bisserl Luft für zwei, drei Wochen. " Zum Live-Ticker