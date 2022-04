Die nächste Runde in der Admiral 2. Liga steht auf dem Programm. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal 2.-Liga-Experte Manni Bender, der für Runde 23 in den 8 Partien gesamt 22 Tore und bei 5 Heimsiegen sowie 3 Remis KEINEN AUSWÄRTS-SIEG prognostiziert. Hier seine Voraussagen und Statements im Detail:

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr FC Liefering - FC Wacker Innsbruck Expertentipp: 2:1 "Beide Mannschaften zuletzt mit einem Unentschieden. Bei Wacker nichts Neues, da geht es nach ein-zwei Jahren schon richtig drunter und drüber. Mittlerweile kann es den Innsbruckern mal richtig nass rein gehen. Aber das sind Spieler und Profis, die müssen das ausblenden können, weil in erster Linie spielt ja jeder Profi für sich selber. Da können sie sich dann für andere Mannschaften empfehlen, wenn sie gute Leistungen bringen. Sie müssen es ausblenden - das ist ihr Job. Für Liefering wird es ein extrem schwieriges Spiel." Zum Live-Ticker

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Juniors OÖ Expertentipp: 2:2 "Zwei "Pflegefälle" in der 2. Liga. Ausgerechnet die 2. Mannschaften von den Profi-Klubs sind am Tabellenende. Das wirft auch kein gutes Licht auf die 1. Mannschaft, dass der Nachwuchs von den Bundesliga-Mannschaften da so schlecht ist...muss man ehrlich sagen. Beide mit letzten Niederlagen letztes Wochenende." Zum Live-Ticker

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten Expertentipp: 2:0 "Amstetten zuletzt mit einer Heimniederlage gegen Lustenau. BW Linz ist wieder im Kommen und gut drauf. Ist fast ein Derby, da sie geographisch ja nicht so weit auseinander sind." Zum Live-Ticker

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr GAK 1902 - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "GAK ist der derzeit die Mannschaft, die man echt schwer einschätzen kann. Rapid mit einem Achtungserfolg mit dem Unentschieden gegen Liefering. Der GAK ist schwer zu tippen. Die verlieren da, wo man sagt..."da gewinnen sie" und dann gewinnen sie, wo man eigentlich sagt "boh...das wird schwer, dass sie was holen". Sehr ambivalent, was der GAK diese Saison abliefert." Zum Live-Ticker

Fr, 08.04.2022, 18:30 Uhr KSV 1919 - SV Horn Expertentipp: 2:2 "Die Kapfenberger orientieren sich wieder etwas Richtung Tabellenkeller, aber sie haben eigentlich noch ein gutes Polster. Die Horner zuletzt mit einem Unentschieden bei den Juniors...da haben sie sich zumindest die Juniors auf Abstand gehalten. In Kapfenberg kann man bestimmt auch was holen, weil die momentan auch nicht so gut drauf sind." Zum Live-Ticker

Sa, 09.04.2022, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:0 "Austria Lustenau mit einer starken Partie in Amstetten. Da musst du erst mal 2:0 gewinnen. Aber jetzt kommt der nächste Brocken, denn Vorwärts Steyr ist momentan die Mannschaft der Stunde. Wie die sich da unten als mal Tabellenletzter nach Vorne gekämpft haben seit dem Trainerwechsel - Respekt! Top-Arbeit, was da jetzt in Steyr abgeliefert wird. Aber ich glaube, dass es schwer wird, in Lustenau einen Punkt mitzunehmen." Zum Live-Ticker