Ligaportal-Experte Manni Bender gerät weiterhin ins Schwärmen für diese ADMIRAL 2. Liga der Saison 2022/2023 und wird nicht müde zu wiederholen: "Die spannendste 2. Liga die es jemals in Österreich gegeben hat." Wie viele Fußball-Fans im Lande freut isch der 56-jährige, ehemalige Profi vom FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, auf Runde 7, die Manni Bender wie folgt tippt.

Überschwengliche Freude beim SKU Amstetten vergangenen Freitag nach dem 3:2-Last-Minute-Siegtor von Dominik Weixelbraun in Floridsdorf, wodurch das Team von Trainer Jochen Fallmann die Tabellenführung in Liga 2 übernahm. Unter der Woche dann im Uniqa-ÖFB-Cup die Ernüchterung: 0:3-Heimpleite gegen den aufkommenden FC Blau Weiß Linz. Und so schnell sieht man sich wieder...vier Tage später im Liga-Alltag. Amstetten sinnt auf Revanche, die Gäste wollen oben dran bleiben. Zweifellos das Top-Spiel der 7. Runde am Samstagabend!

Fr, 02.09.2022, 18:10 Uhr SV Horn - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Auch bei den Lieferingern läuft es so wie sie in den letzten Jahren. Gerade zum Start. Horn zwar zuletzt mit einem Unentschieden, doch sie werden wieder in die Sieges-Spur zurück finden. " Zum Live-Ticker

Fr, 02.09.2022, 20:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:2 "Admira Wacker mit zwei Siegen im Rücken gegen St. Pölten und im Cup gegen Bundesligist SCR Altach. Vorwärts Steyr zuletzt mit einem Unentschieden in Kapfenberg, hat zudem nochmal richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und verstärkt. Schaun mer mal, ob sich die Neuen schon integrieren können oder nicht? Aber ich glaube das wird eine Geschichte für die Südstädter. " Zum Live-Ticker

Sa, 03.09.2022, 20:00 Uhr SKU Amstetten - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:1 "Ein Top-Spiel jagt jede Woche das andere. Das ist natürlich auch eines. Amstetten als Tabellenführer in der 2. Liga derzeit die "Mannschaft der Stunde", hat allerdings in der 2. Runde des ÖFB-Cup am Mittwochabend gegen Blau-Weiß Linz eine 0:3-Pokalpleite erlebt. Doch in der Liga zeigen sie womöglich ein anderes Spiel, könnten mit einem Sieg auf 7 Punkte davonziehen. Das wird ein richtig geiles Spiel. Die Linzer zählen zu den Topfavoriten um den Aufstieg in dieser Saison, stehen unter Druck. In den letzten Spielen ging es bei den Gästen wieder aufwärts. Das wird ein richtiger Prüfstein und da können die Linzer zeigen, ob sie Charakter haben. Ich setze dennoch auf Amstetten." Zum Live-Ticker

Sa, 03.09.2022, 20:00 Uhr SK Rapid II - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Dornbirn in der Liga mit einem Achtungserfolg gegen Aufsteiger First Vienna FC 1894, dazu der Pokal-Triumph über Bundesligist TSV Hartberg unter der Woche. Bei den Rapidlern und auch Young Violets weiß man mit der jeweils jungen Truppe fehlt es an Konstanz. Doch sie sind schon schlechter gestanden, das wird Rapid Zuhause schnappen." Zum Live-Ticker

Sa, 03.09.2022, 20:00 Uhr Sturm Graz II - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:2 "Letzte Woche habe ich noch gesagt, dass die Grazer die beste steirische Mannschaft in der 2. Liga bisher sind...vlt. hat es der GAK 1902 gelesen...und hat einen schönen Erfolg eingefahren und Sturm Graz II überholt. Jetzt ist der GAK die beste steirische Mannschaft. Doch ich bin immer der gleichen Meinung...wenn die jungen 2. Mannschaften von Bundesligisten gegeneinander spielen, werden immer viele Tore fallen." Zum Live-Ticker

So, 04.09.2022, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - FAC Expertentipp: 3:0 "Der FAC baut jetzt wieder in der Liga etwas ab, hat allerdings im ÖFB-Cup in Kapfenberg gewonnen und ist ins Achtelfinale aufgestiegen. Doch der SKN St. Pölten ist im Kommen." Zum Live-Ticker

So, 04.09.2022, 12:30 Uhr KSV 1919 - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Steirisches Derby! Kapfenberg nach dem Trainerwechsel zu Hause gegen Steyr mit einem Unentschieden. Das ist zu wenig für die Falken. Der GAK inzwischen fünf Punkte hinten. Ich bleibe dabei, dass sie mit dem Aufstieg nichts zu tun haben werden in dieser Saison. Dennoch glaube ich, dass sie in Kapfenberg gewinnen werden." Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL