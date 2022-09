Noch 2 Runden bis zur länderspielbedingten Pause stehen in der ADMIRAL 2. Liga auf dem Programm. Am 8. Spieltag will der Tabellen-3. GAK 1902 (12 Zähler), derzeit im Flow (3S,2U), gegen den SV Horn den Abstand auf das noch unbesiegte Spitzenduo Amstetten & Horn (je 17) ebenso verkürzen wie der Tabellen-6. First Vienna FC 1894 (10). Der Aufsteiger empfängt zur Sonntags-Matinee auf der Hohen Warte Tabellenführer SKU Amstetten. Neben diesen Top-Duellen stehen weitere interessante Partien auf dem Programm, die Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi vom FC Bayern München, wie folgt tippt.

Fr, 09.09.2022, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:1 "Das eine "Problemkind" mit dem GAK, was ich gesagt habe, hat sich inzwischen gefangen. Die Rolle übernimmt jetzt Blau Weiß Linz, hat den GAK als "Liga-Problemkind Nr. 1" abgelöst. Jetzt geht es gegen die wiedererstarkten Lafnitzer. Für Blau Weiß Linz gilt jetzt, dass sie dran bleiben müssen und einen Sieg brauchen. Was gegen Lafnitz schwierig wird" Zum Live-Ticker

Fr, 09.09.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - KSV 1919 Expertentipp: 3:0 "Dornbirn mit einem Ausrufezeichen! In Runde 7 den ersten Sieg eingefahren, dazu auswärts bei Rapid II. Zuvor der Erfolg im ÖFB-Cup gegen Bundesligist TSV Hartberg. Der bisher sieglose KSV kommt jetzt gerade richtig. Da sollten die Vorarlberger nachlegen, mit 6 Punkten nacheinander wäre perfekt. " Zum Live-Ticker

Fr, 09.09.2022, 20:30 Uhr FAC - SK Rapid II Expertentipp: 3:1 "Der FAC hat sich wieder gefangen und ist derzeit gut unterwegs. Die Rapid-Juniors derzeit Vorletzter und noch ohne Sieg, müssen ein bisschen aufpassen. Ein kleines Wiener Derby, das der FAC machen wird." Zum Live-Ticker

Sa, 10.09.2022, 14:30 Uhr FC Liefering - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "St. Pölten zuletzt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FAC "abgeschmiert", haben auch wieder was gutzumachen. In Liefering wird es extrem schwer, aber einen Punkt werden die Niederösterreicher mitnehmen." Zum Live-Ticker

Sa, 10.09.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - SV Horn Expertentipp: 1:1 "Das absolute Top-Spiel! Ich weiß nicht, ob die GAKler gelesen haben, was ich über sie zuletzt gemeint habe. Anscheinend hat es ihnen gut getan. Sie sind zwar immer noch 5 Punkte hinten, doch jetzt können sie gegen den Zweiten Horn auf Platz 2 was gutmachen mit einem Heimsieg. Andererseits kann Horn den Abstand vergrößern. " Zum Live-Ticker

So, 11.09.2022, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - SKU Amstetten Expertentipp: 1:1 "Das nächste Topspiel dieser Runde. Wenn die Vienna natürlich zuletzt in Lafnitz gewonnen hätte, wäre es ein richtiger Kracher geworden. Für die Vienna gilt es nach der ersten Saison-Niederlage in Runde 7 nun dran zu bleiben. Verlieren verboten! " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Privat