Runde 9 in der ADMIRAL 2. Liga vor der zweiwöchigen, länderspielbedingten Pause, in die alle Klubs mit einem Erfolgserlebnis gehen wollen. Zuletzt zu den Gewinnern unter den 16 Teams zählte der GAK 1902, der sich in der Tabelle ebenso auf die Überholspur begab wie Vizemeister FAC und auch der FC Dornbirn. Während das punkteidente Spitzenduo SKU Amstetten und SV Horn zwar weiter im Gleichschritt von ganz oben grüßt, doch zuletzt jeweils die erste Saison-Niederlage kassierte und das dicht gedrängte Verfolgerfeld den Niederösterreichern näher rückte. Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi vom FC Bayern München, nimmt kein "Blatt vor den Mund", um ungeschminkt, kritisch und authentisch seine Prognosen für die anstehenden 8 Partien abzugeben.

Für Manndecker Manuel Maranda (zuletzt 1:0-Goldtorschütze und im Foto verdeckt)) und den heimstarken FC Blau Weiß Linz heißt es dran bleiben. Bei "Teil 2" des Heimspiel-Doppelpacks - vergangenen Freitag "Teil 1" vs. SV Lafnitz (im Bild Schriebl) - geht es für die Scheiblehner-Schützlinge gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SKN St. Pölten um Big-Points. Beide haben mit Rang 7 bzw. 6 je 13 Zähler auf ihrem Konto, vier hinter dem Spitzen-Duo Amstetten/Horn (je 17).

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 2:0 "Absolutes Tabellen-Mittelfeld-Duell. Bei beiden Teams tut sich da weder nach oben noch unten wenig. Lafnitz bisher schon etwas enttäuschend in dieser Saison wie sie spielen. Die können mit Sicherheit mehr und jetzt mit einem Sieg gegen die Young Violets anfangen. " Zum Live-Ticker

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:1 "Der Verfolger-Kracher! Bei St. Pölten dachte man immer, die kommen und das funktioniert, doch dann wieder der Einbruch. Blau Weiß Linz kommt noch gar nicht wirklich in die Spur. Da fehlt noch die totale Konstanz, dafür, dass sie eigentlich der Top-Favorit auf den Aufstieg sind. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Am besten fangen sie damit gleich mal an gegen St. Pölten, wird allerdings ein extrem schweres Spiel für die Linzer, weil Blau Weiß definitiv unter Druck ist. " Zum Live-Ticker

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr SV Horn - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:1 "Schaun mer mal wie sich Horn fängt, nach der ersten Saisonniederlage. Da kommt die Vienna genau richtig, die mit einem Auge auch zum Aufstieg hin schielt. So ein Verein gehört normal auch in die Bundesliga. Das wird für die Wiener ein extrem schweres Spiel." Zum Live-Ticker

Fr, 16.09.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:3 "Die zwei momentanen Enttäuschungen der Liga! Bei beiden Vereinen geht momentan mal gar nichts. Enttäuschend was sie bisher für eine Saison spielen. Schlusslicht Kapfenberg hat keinen guten Kader zusammengestellt und wird auch gegen die Südstädter zuhause verlieren." Zum Live-Ticker

Fr, 16.09.2022, 20:30 Uhr SKU Amstetten - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:0 "A1-Derby! Amstetten zuletzt mit der ersten Niederlage. Ist natürlich gut für die anderen Vereine wie FAC, GAK, Vienna, St. Pölten, Blau Weiß Linz...dass das Führungsduo Amstetten/Horn verloren hat. Sie können natürlich jetzt auch wiederum eine Reaktion zeigen und ich denke, dass da Vorwärts Steyr gerade richtig kommt. " Zum Live-Ticker

Sa, 17.09.2022, 14:30 Uhr SK Rapid II - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Ja...da kommen wir zu meiner "Lieblingsmannschaft"...Rapid & GAK...vor drei Wochen sah es noch nicht gut aus, doch inzwischen ganz anders. Der GAK nurmehr zwei Punkte hinter den beiden Top-Mannschaften, ist mit Sicherheit momentan die Mannschaft der Stunde in der ADMIRAL 2. Liga. Dieses Selbstbewusstsein, dass sie derzeit haben, werden sie auch bei Rapid II zeigen. " Zum Live-Ticker

So, 18.09.2022, 10:30 Uhr FC Liefering - FC Dornbirn Expertentipp: 3:0 "Bei den Lieferingern geht nichts. Dornbirn hat sich gefangen, die Tendenz zeigt bei den Vorarlbergern nach oben. Aber auch bei ihnen, wie bei vielen Mannschaften, fehlt auch hier die Konstanz, um auf vier, fünf Spiele mal auf einem guten Niveau zu spielen. Okay...sie haben jetzt mal zwei Unentschieden und zwei Siege zuletzt. Die Konstanz fehlt beiden Mannschaften. Ich glaube, dass Liefering zuhause gewinnen wird. " Zum Live-Ticker

So, 18.09.2022, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FAC Expertentipp: 1:1 "Aufsteiger Sturm Graz II steht gut da, ist die beste Mannschaft der 2. Garnitur der Bundesligisten in der 2. Liga. Die Steirer stehen klar vor den Young Violets und SK Rapid II. Sie haben schon einiges, um mit ihren jungen Spielern eine gute Saison zu spielen. Demgegenüber ist der FAC wieder im Kommen. Mit einem Sieg in Graz können die Floridsdorfer Anschluss halten oder sogar auf Platz 1 und 2, je nachdem wie die anderen Mannschaften oben spielen, nach vorne rücken. Aber das wird gegen diese 2. Mannschaft von Sturm schwer. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL