Kaum war Runde 9 in der ADMIRAL 2. Liga vor der zweiwöchigen, länderspielbedingten Pause verhallt, kam der Horner Dornerhall, wurden beim Tabellenzweiten aus dem Waldviertel am Dienstag, 20. September, die Verträge mit Chefcoach Rolf Landerl, Co-Trainer Rafael Pollack und Tormanntrainer Jaroslav Kasprisin nach anscheinend unüberbrückbaren Differenzen und Dissonanzen aufgelöst. Welches Echo liefert nun die bisher so erfolgreiche Mannschaft beim Gastspiel in Steyr? Dazu und den anderen 7 Partien der 10. Runde bezieht Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi vom FC Bayern München, Position & Prognosen.

Wie werden der 25-jährige, deutsche Mittelfeldspieler Niklas Hoffmann (re. im Bild - kam im Sommer von Würzburger Kickers) und der SV Horn die unrühmlichen "Trainer-Turbulenzen" wegstecken und welche Reaktion folgt gegen Vorwärts Steyr vom so furios in die Saison gestarteten Tabellenzweiten aus dem Waldviertel?

Fr, 30.09.2022, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Jedes Wochenende gibt es Topspiele - das macht die 2. Liga richtig interessant und attraktiv. Hoffentlich auch für Sponsoren. Vorwärts vs. Horn. Das gibt es wahrscheinlich auch nur in Österreich. Dass es beim Tabellenzweiten, und der SV Horn war schon lang nicht mehr so weit oben oder so lange, das komplette Trainerteam entlässt. Das ist schon ein Highlight. Die Partie ist jetzt natürlich schwer zu tippen, wenn man nicht weiß, wie die Horner Mannschaft das verkraftet hat. Normalerweise würde ich daher nun für Steyr tippen. Denn das bei Horn muss erstmal eine Mannschaft verkraften." Zum Live-Ticker

Fr, 30.09.2022, 18:10 Uhr FC Dornbirn - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:0 "Die Dornbirner haben wieder in die Saison gefunden nach einem wirklich katastrophalen Start. Jetzt sind sie wieder in die Spur gekommen und haben Topspiele abgeliefert. Deswegen sind sie auch gegen die Young Violets Favorit. " Zum Live-Ticker

Fr, 30.09.2022, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - KSV 1919 Expertentipp: 3:1 "Vom Namen her ist das ein Top-Duell. Tabellarisch betrachtet wird das eine klare Sache für die Vienna werden. Für die immer noch sieglosen letztplatzieren Kapfenberger schaut es momentan wirklich nicht gut aus. Die werden mit Sicherheit eine Zeit lang da unten bleiben. Ich glaube nicht, dass sie gegen den Aufsteiger was reißen werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 30.09.2022, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - SKU Amstetten Expertentipp: 2:1 "Der Kracher der Runde! Ein Traum-Derby! Dritter vs. Erster! Das ist so spannend in der 2. Liga, wo das Verfolgerfeld von Amstetten runter geht bis zum Tabellenneunten Lafnitz mit 13 Punkten. Das sind nur fünf Zähler Rückstand auf den Tabellenführer. Ich kann mich da nur wiederholen...jedes Wochenende gibt es ein Kracher-Spiel nach dem anderen, auch von den Namen her. Das wird ein interessantes Spiel, aber ich glaube, dass die Wölfe das zuhause gegen Amstetten ziehen werden. Auch weil Amstetten derzeit eine leichte Schwächephase hat. " Zum Live-Ticker

Sa, 01.10.2022, 14:30 Uhr GAK 1902 - Sturm Graz II Expertentipp: 1:0 "Das nächste Derby...auch wenn es nur das kleine Grazer Derby ist. Bald kommt ja mal wieder das richtig große Derby zwischen GAK und Sturm Graz im Cup. Doch auch dieses Duell hier ist interessant. Der Grazer AK hat sich gefangen nach meiner harschen Kritik am Saisonanfang. Inzwischen sind sie gut in die Spur gekommen und gehören zu den Verfolgern dazu, müssen natürlich aufpassen, dass sie dran bleiben. Im Derby ist natürlich alles offen. " Zum Live-Ticker

Sa, 01.10.2022, 14:30 Uhr SK Rapid II - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 1:1 "Die jungen Rapidler kommen jetzt langsam in die Pötte. Mit Lafnitz kommt allerdings ein Gegner, dessen Tendenz auch wieder leicht nach oben zeigt. Trotzdem kann man in Lafnitz bisher mit der Saison nicht zufrieden sein. Das ist ein Auf und Ab. " Zum Live-Ticker

Sa, 01.10.2022, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Die Lieferinger haben mit der 0:6-Heimniederlage gegen Dornbirn schön eine "auf die Mütze" bekommen. Admira Wacker muss in die Spur kommen, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Dafür muss ein Sieg her gegen Liefering." Zum Live-Ticker

So, 02.10.2022, 10:30 Uhr FAC - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 1:3 "Ein schönes Verfolgerduell am Sonntagmorgen! Blau Weiß Linz mit der unglücklichen Niederlage, erstmals daheim, gegen St. Pölten. Der FAC konnte in den letzten Spielen keine so richtige Konstanz reinbringen. Bei den Linzern werden alle noch etwas Wut im Bauch haben nach der Niederlage gegen St. Pölten. Wenn sie das ummünzen können in Energie, dann werden sie gewinnen." Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL