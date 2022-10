Die extrem spannende und spezielle ADMIRAL 2. Liga der Saison 2022/2023 geht in die nächste Runde, hier: 11! Das Spitzenduo SKU Amstetten und SV Horn hält sich weiter eisern oben, hat an diesem Wochenende Heimrecht. Die Horner als Zweiter am Sonntag mit dem Top-Spiel gegen Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira, die als Fünfter nur 3 Zähler hinter den Waldviertlern liegen und mit einem Sieg gar an Horn vorbeiziehen würden. Verrückte 2. Liga! Die Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi vom FC Bayern München, weiterhin begeistert. Nachfolgend ungeschminkt und authentisch die Prognosen des 56-jährigen Müncheners, dem es heute oft um Konstanz bzw. Inkonstanz geht.

Freut sich auf die bevorstehende 11. Runde in der ADMIRAL 2. Liga: Ligaportal-Experte Manni Bender.

Fr, 07.10.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - GAK 1902 Expertentipp: 1:1 "Beim GAK ging es nach dem Zwischenhoch zuletzt wieder etwas bergab. Die Young Violets sind auch unbeständig und schaffen es auch nicht, mal zwei, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, was wichtig wäre. Das Spiel wird Unentschieden ausgehen." Zum Live-Ticker

Fr, 07.10.2022, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Amstetten hat ein gutes Spiel abgeliefert beim Top-Match zuletzt in St. Pölten und in der letzten Sekunde noch gewonnen. Solche Siege sind sehr wichtig und dann gegen einen direkten Konkurrenten in der letzten Minute zu gewinnen. Das sollte ihnen Auftrieb und weiterhin Selbstvertrauen geben, dass sie Lafnitz Zuhause schlagen." Zum Live-Ticker

Fr, 07.10.2022, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Zwei Mannschaften, bei denen auch keine Konstanz drin ist. Die auch mal beständiger spielen müssen und nicht wiederholt mal gewinnen und dann wieder zwei Mal verlieren und dann wieder remis. Das wird nicht reichen für St. Pölten, um oben anzugreifen, wenn sie weiter so inkonstant spielen. " Zum Live-Ticker

Fr, 07.10.2022, 18:10 Uhr KSV 1919 - SK Rapid II Expertentipp: 0:1 "Das ist natürlich das "Top-Spiel" im umgekehrten Sinne. Letzter gegen Vorletzter. Wenn die jungen Rapidler in Kapfenberg gewinnen haben die Steirer bereits acht Punkte Rückstand, je nachdem wie der FC Liefering spielt. Es schaut momentan sehr schlecht aus für die Kapfenberger...scheint so, dass sie Richtung Regionalliga gehen, wobei abzuwarten ist, weil ja Lafnitz weg möchte. Da muss man mal schauen. Ich denke, Kapfenberg ist momentan so schlecht drauf, dass auch Rapid II dort gewinnen wird." Zum Live-Ticker

Fr, 07.10.2022, 20:30 Uhr FC Dornbirn - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:0 "Wenn man sieht was Dornbirn für einen katastrophalen Start gehabt hat und jetzt sind sie einen Punkt vor Blau Weiss Linz. Da sieht man andererseits auch, dass bei Blau Weiss Linz derzeit einiges schief läuft. Das ist mittlerweile schon eine Katastrophe bei Blau Weiss Linz. Als Topfavorit Platz 10 mit 13 Punkten nach 10 Spieltagen...das ist zu wenig. Deswegen glaube ich auch, dass die Oberösterreicher auch in Dornbirn verlieren werden." Zum Live-Ticker

Sa, 08.10.2022, 14:30 Uhr FC Liefering - FAC Expertentipp: 0:2 "Seit ich die 2. Liga tippe war Liefering noch nie so schlecht gestartet. Das ist für die Salzburger auch eine Katastrophe, dass sie so schlecht dastehen. Der FAC fängt sich wieder, ist oben mit dabei. Gefällt mir wie sie spielen." Zum Live-Ticker

So, 09.10.2022, 10:30 Uhr SV Horn - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:2 "An diesem Wochenende gibt es für mich nur ein Topspiel: SV Horn gegen FC Admira! Die Horner zuletzt in Steyr mit einem Sieg. Beide Mannschaften sind gut drauf. Das wird bestimmt ein interessantes Spiel. Die Südstädter wollen oben dran bleiben und die Gastgeber wollen sich weiter da oben festsetzen. " Zum Live-Ticker

So, 09.10.2022, 10:30 Uhr Sturm Graz II - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:3 "Aufsteiger-Duell! Sturm Graz II im kleinen Grazer Derby gegen den GAK mit einem respektablen Unentschieden. Die Vienna in Runde 10 mit einem späten Sieg gegen Kapfenberg. Der Aufsteiger von der Hohen Warte ist auch so eine Mannschaft, die sich immer mal wieder oben ran kämpft und dann wieder nachlässt. Wenn bei der Vienna noch ein bisschen mehr Konstanz rein kommt, dann sind sie ein heißer Favorit. Aber in meinen Augen sind sie nicht konstant genug." Zum Live-Ticker

Fotocredit: Privat