Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi vom FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, ist mal wieder gespannt bis in die Haarspitzen, was und vor allem welche Überraschungen Runde 12 der hochinteressanten ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/23 parat haben wird? In der abgelaufenen Rd. 11 ging es bis auf den 5:2-Kantersieg von Blau Weiß Linz beim FC Dornbirn bei den anderen 7 Partien allesamt eng zu. Endeten allein drei der sechs (!) Auswärts-Siege 0:1. Ansonsten gab es ein Remis und nur einen Heimsieg, den der neue Spitzenreiter SV Horn feierte. Und diesmal, Manni Bender?

Die "Mentalitäts-Monster" aus dem Waldviertel um Kapitän Andree Neumayer (li.) wollen im Allianz Stadion bei Gastgeber SK Rapid II wieder "Biss zeigen" und die Tabellenführung verteidigen, die dem SV Horn vor einer Woche Patrik Mijic (re.) mit seinem späten Elfmetertor gegen den FC Admira Wacker bescherte. Geht es nach Ligaportal-2.Liga-Experte Manni Bender werden die Horner "über Rapid drüber fahren".

Fr, 14.10.2022, 18:10 Uhr FAC - KSV 1919 Expertentipp: 3:0 "Neuer, altbekannter Trainer in Kapfenberg! Kommt meines Erachtens zu einem schlechten Zeitpunkt, weil sie jetzt beim FAC spielen, der fünf Spiele ungeschlagen ist. Da wird der neue KSV-Trainer noch nichts machen können. Für mich ist der FAC da klarer Favorit." Zum Live-Ticker

Fr, 14.10.2022, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - GAK 1902 Expertentipp: 2:1 "Vom Namen her eine Top-Partie, aber kein Spitzenspiel, sondern nur ein Verfolgerduell. Zwei Mannschaften, die schon mal weiter oben waren, wo ich mir dachte, "so, jetzt sind sie dran". Dann aber haben sie wieder nachgelassen. Was ich ja auch schon die ganze Zeit und bei den anderen Tipps sage, die Konstanz ist einfach nicht da in der 2. Liga. Gerade bei so Traditionsvereinen, was schade ist. Hier gewinnt für mich St. Pölten." Zum Live-Ticker

Fr, 14.10.2022, 20:30 Uhr SK Rapid II - SV Horn Expertentipp: 1:3 "Der SV Horn ist neuer Tabellenführer, haben sie sich auch verdient. Sie spielen echt einen guten Fußball und werden bei Rapid drüber fahren. Auch wenn die jungen Rapidler trotz ihres jüngsten 2:0-Sieges in Kapfenberg eine Aufwärts-Tendenz haben." Zum Live-Ticker

Sa, 15.10.2022, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Liefering Expertentipp: 3:0 "Die Lafnitzer schleichen sich klammheimlich wieder nach oben. Und Liefering...boah...einzige Katastrophe. 5 Niederlagen in Folge, mit einem Torverhältnis von 4:16. Seit Liefering in der 2. Liga ist, hat es das, glaube ich, noch nie gegeben. Ein Novum, fünf Spiele hintereinander zu verlieren und jetzt bei einer Mannschaft, die derzeit bockstark drauf ist. Das wird schwer werden für Liefering." Zum Live-Ticker

Sa, 15.10.2022, 14:30 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:0 "Finde ich ja schön, dass Sportdirektor Wawra in Runde 11 feststellt (Anm.: im Ligaportal-Exklusiv-Interview), dass sie langsam mal eine Siegesserie starten sollten. Das hätte man von Anfang an gedacht. Dass sie jetzt bei Runde 11 verstanden haben, endlich was machen zu müssen und sich mal zusammensetzen. Das ist für mich ein bisserl traurig. Sowas macht man am Anfang der Saison und klärt das alles ab - nicht erst bei Runde 11. Nichtsdestotrotz ist das vom Namen her ein Top-Spiel, ein schönes Derby, in dem es heiß hergehen wird. Doch Blau Weiß Linz hat mit dem Sieg in Dornbirn wieder Selbstvertrauen bekommen und wird auch gegen Steyr gewinnen." Zum Live-Ticker

Sa, 15.10.2022, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Dornbirn Expertentipp: 2:1 "Interessantes Spiel! Dornbirn war gut drauf, hat jetzt mit der Heimniederlage gegen Blau Weiß Linz einen Dämpfer bekommen. Admira Wacker ist wie einige andere Mannschaften, mal gewinnen sie zwei Spiele, dann verlieren sie wieder eines und spielen dann unentschieden. Ist auch wie so eine Pralinenschachtel - da weiß man nie, was kommt. Vom Papier her werden die Südstädter das schaffen gegen die Vorarlberger." Zum Live-Ticker

So, 16.10.2022, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:0 "Die Vienna ist mit Horn und Lafnitz die "Mannschaft der Stunde". 5 Siege hintereinander vom Aufsteiger - da haben sie sich wieder rangekämpft auf Platz 2. Das ist natürlich top! Freut mich immer wieder, wenn Traditionsvereine wie die Vienna oben mitspielen. Da werden wieder viele Zuschauer auf die Hohe Warte kommen. Eine interessante Partie gegen die Young Violets, für die allerdings die Trauben sehr hoch hängen werden in diesem Spiel. Das wird nichts werden, dass sie einen Punkt holen bei der Vienna." Zum Live-Ticker

So, 16.10.2022, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SKU Amstetten Expertentipp: 2:2 "Amstetten kassierte zuletzt eine Niederlage und steht auch bei Sturm II vor einem schweren Spiel. Bei 2. Mannschaften von Bundesligisten weiß man nie. Die darf man nicht spielen lassen, muss gleich draufgehen und zeigen, wer Herr im Hause ist! Wenn die Gäste das schaffen, werden sie auch in Graz was holen." Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL