Auf in Runde 13 in der ADMIRAL 2. Liga, in der Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi vom FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, in den acht Partien allesamt enge Resultate prognostiziert. Dabei tippt der 56-jährige Münchener gleich vier Mal ein "X". Dazu drei Heim-Dreier und nur einen Auswärts-Sieg. Letzteres gilt für welchen Klub? Lesen Sie selbst nachfolgend bei "Mannis Match-Prognosen"...

Überraschen Routinier Thomas Salamon (li.) und der SKN St. Pölten - bisher erfolgreichste Auswärts-Mannschaft der 2. Liga - auch beim SV Horn (26 Punkte), der bei aktuell vier Zählern Vorsprung vor den ersten Verfolgern First Vienna FC 1894 & FAC (je 22) unabhängig vom Spielausgang definitiv auch nach Runde 13 Spitzenreiter bleiben wird.

Fr, 21.10.2022, 18:10 Uhr FC Liefering - SK Rapid II Expertentipp: 2:1 "Der FC Liefering mal mit einem Ausrufezeichen und einem schönen 3:0-Auswärtssieg in Lafnitz. Daran wollen sie anknüpfen und gegen Rapid nachlegen. Wird eine interessante Partie, wer den Anschluss an das Mittelfeld findet. " Zum Live-Ticker

Fr, 21.10.2022, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SKU Amstetten Expertentipp: 2:2 "Die Young Violets mit einem überraschenden 1:0-Sieg beim starken Aufsteiger First Vienna. Amstetten mit einer 1:3-Niederlage bei Sturm Graz II. Wie alle Mannschaften unter den ersten sieben Klubs hat auch Amstetten keine Konstanz. Wird natürlich eine wichtige Partie für Amstetten, dass sie oben dran bleiben. Gegen aufstrebende, junge Violette. " Zum Live-Ticker

Sa, 22.10.2022, 14:30 Uhr FC Dornbirn - Sturm Graz II Expertentipp: 1:0 "Sturm Graz II zuletzt mit einem tollen Sieg Zuhause gegen Amstetten. Dornbirn will jetzt endlich auch mal wieder Zuhause einen Dreier holen. Da passt vielleicht die 2. Mannschaft von Sturm Graz, wenn man gegen die konsequent arbeitet, sollten die Vorarlberger daheim gewinnen." Zum Live-Ticker

Sa, 22.10.2022, 14:30 Uhr SV Horn - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Ich wiederhole mich da gern...das ist ja das Schöne an der 2. Liga, jedes Wochenende Top-Spiele. Hier auch noch ein Derby. St. Pölten ist bei 6 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SV Horn schon wieder etwas unter Druck. Die Gastgeber können einen großen Schritt machen, wenn sie die Wölfe jetzt auch noch schlagen. Mit 9 Punkten wäre das dann ein schönes Polster. Man hat allerdings auch bei anderen Mannschaften in der Liga gesehen, wenn man mal 7-8 Punkte hinten ist, dann ist immer noch alles möglich. Beispiel GAK, die nach einer Erfolgsserie mal kurz ganz oben dran waren, allerdings jetzt auch wieder weg sind." Zum Live-Ticker

Sa, 22.10.2022, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 1:2 "Kapfenberg hat mit seinem neuen Trainer ein Ausrufezeichen gesetzt: 1:1 beim FAC! Ein Punkt geholt, mit dem man nicht gerechnet hat. Bei Blau Weiß Linz schaun mer mal, wie sie das ÖFB-Cup-Achtelfinalspiel gegen den WAC (1:3) physisch verkraftet haben. Aber auch sie werden gewarnt sein...hoppala...KSV mit neuem Trainer auswärts einen Punkt geholt! Könnte aktuell ein extrem schwieriger Gegner werden, wenn man natürlich meint, dass man dahin fährt und "mit links" drei Punkte holt. Dann werden sie nichts holen, aber ansonsten glaube ich, dass Blau Weiß Linz, die bei 7 Punkten Rückstand auch schon unter Druck und Zugzwang stehen, gewinnen wird. " Zum Live-Ticker

So, 23.10.2022, 10:30 Uhr GAK 1902 - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:1 "Die Vienna mit einer überraschenden 0:1-Heimniederlage gegen die Young Violets. Beim GAK dachte man, sie kämpfen sich ran, waren ja auch oben dran und mit dabei, aber jetzt sind sie schon wieder 8 Punkte weg. Dazu haben sie ein anstrengendes Derby im Cup gehabt, dass sie knapp 0:1 verloren haben. Dennoch traue ich dem GAK gegen den Aufsteiger einen Sieg zu." Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL