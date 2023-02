Die 16 Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga kehren aus dem langen "Winterschlaf" zurück. Hellwach Ligaportal-Experte Manni Bender wieder mit dabei. Der ehemalige Trainer von Austria Klagenfurt und Profi des FC Bayern München meint im Vorfeld der 17. Runde: "Nach 3 Monaten und 13 Tagen geht´s jetzt wieder los. Und gleich zum Frühjahrsauftakt sind schon gleich einige Kracher wieder dabei. Und auch einige richtungsweisende Spiele, wo man sehen kann wie die Jungs die Winterpause über die Runden gebracht haben. Das ist schon eine extreme Herausforderung an alle Mannschaften." Nachfolgend Mannis Match-Prognosen.

Auch Manni Bender freut sich wie viele Fußball-Fans, dass es nun zwei Wochen nach der ADMIRAL Bundesliga nun auch in der ADMIRAL 2. Liga wieder los geht.

Fr, 24.02.2023, 18:10 Uhr

"Ein interessantes Spiel. Die Jungbullen vom FC Liefering sind ja noch in der Youth League im Achtelfinale sehr gut mit dabei, treffen auf die U19-Kollegen von Real Madrid. Liefering hat auch gute Testspielergebnisse abgeliefert. Die Vienna hat das letzte von zahlreichen Testspielen gegen Liga-Konkurrent FC Blau-Weiß Linz verloren. Das hat aber nichts zu sagen. Die Gäste haben - wie immer - junge Spieler und nach 3 Monaten auch einige neue eingebaut. Auch von mir alles Gute an Spieler Soumaila Diabate, der sich unglücklicherweise die ganzen Knochen im Gesicht gebrochen hat. Das ist natürlich sehr tragisch. Aber was man gelesen hat, hat er doch noch etwas Glück im Unglück gehabt, dass alles gerade Frakturen waren und er nicht operiert werden muss. Also auch von meiner Seite alles Gute."