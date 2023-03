Nach der zweiwöchigen, länderspielbedingten Pause in der ADMIRAL 2. Liga geht am Monats-Übergangswochenende März/April weiter und biegen die 16 Klubs in das letzte Saison-Drittel ein. An der Spitze mit dem derzeitigen Kopf-an-Kopf-Renn der punktgleichen SKN St. Pölten und FC Blau-Weiß Linz (je 41), dahinter das ebenfalls punktgleiche Verfolger-Duo GAK 1902 und Herbstmeister SV Horn (je 37). Das Quartett steht an diesem Wochenende allesamt vor Auswärts-Aufgaben. Was meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profikicker des FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt? Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Rd. 21.

Beim Hinspiel am 1. Oktober 2022 hatten sich Kapitän Marco Perchtold und der heimstarke GAK 1902 mit einem 1:1 im "kleinen Grazer Derby" gegen die SK Sturm-Amateure zu begnügen. Und diesmal beim Retour-Match gegen die "Young Blackies"? Die Favoritenrolle ist klar! Die Ausgangskonstellation auch: der Tabellendritte GAK 1902 will weiter "Boden gut machen" und am Führungs-Duo SKN St. Pölten/FC Blau-Weiß Linz dran bleiben.

Fr, 31.03.2023, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 0:3 "Bei den Young Violets geht es rapide bergab, inzwischen Tabellenletzter. Und jetzt kommt der Fast-Tabellenführer nach Wien-Favoriten. Da werden sich die Young Violets noch so anstrengen können, da werden sie nichts holen gegen Blau-Weiß Linz zuhause. Für mich eine klare Geschichte." Zum Live-Ticker

Fr, 31.03.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "Die jungen Rapidler fangen sich wieder, haben sich gegenüber den abstiegsgefährdeten Plätzen etwas Luft verschafft. Amstetten ist wie einige andere...wie Liefering, die Vienna und der FAC...das ist nichts halbes und nichts ganzes. Man hat etwas das Gefühl, dass es bei denen egal ist, ob die mal gewinnen oder verlieren. Das wirkt so nach außen hin, aber das ist denen ihre Sache. Ich gebe ja nur meine Meinung ab." Zum Live-Ticker

Fr, 31.03.2023, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FAC Expertentipp: 2:0 "Vorwärts Steyr hat sich wieder etwas gefangen. Der FAC ist eine von diesen Mannschaften, wo man das Gefühl hat, dass sie irgendwo nicht nach oben wollen und irgendwie mit Tabellenplatz 7,8,9 oder 10 zufrieden sind. " Zum Live-Ticker

Fr, 31.03.2023, 18:10 Uhr Sturm Graz II - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Mit den Sturm-Amateuren geht es im Frühjahr etwas bergab. Der GAK 1902 fängt sich wieder, ist noch dran und auf Tuchfühlung an das Führungsduo bei 4 Punkten Abstand. Das ist eigentlich nichts. Aber wollen wir es mal abwarten, denn der GAK 1902 war ja schon öfter dran und dann hatten sie wieder ein Tief. Aber wenn sie beim Derby oben bleiben wollen, da kommen die Sturm-Amateure jetzt genau richtig." Zum Live-Ticker

Sa, 01.04.2023, 14:30 Uhr FC Liefering - KSV 1919 Expertentipp: 2:1 "Die Kapfenberger tun mir eigentlich schon etwas leid. Nachdem sie sich nach dieser schlechten Hinrunde wieder gefangen und Tuchfühlung haben, bekommen sie immer wieder Kranaten. Beim ersten Spiel, das sie im Frühjahr zu Hause gewonnen haben, ging es danach zu Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz auswärts. Und jetzt nach dem Heimsieg gegen Sturm II geht es gegen die bockstarken Lieferinger in die Red Bull Arena nach Wals-Siezenheim. Ich glaube nicht, dass die Steirer bei Liefering was holen werden. " Zum Live-Ticker

Sa, 01.04.2023, 14:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FC Dornbirn Expertentipp: 1:1 "Mit 2 Siegen in Folge hat sich Dornbirn Distanz verschafft von den Abstiegsplätzen bzw. ist außer Gefahr, dort hinzurutschen. Ich glaube auch, dass die Vorarlberger bei der Vienna was holen werden, weil beim Aufsteiger ist die Luft raus." Zum Live-Ticker

So, 02.04.2023, 10:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SV Horn Expertentipp: 0:2 "Im NÖ-Duell ist es die letzte Chance für den SV Horn, um bei derzeit 4 Punkten Rückstand auf das Führungs-Duo oben dran zu bleiben. Dazu müssen sie die Admira besiegen. Die Admira zeigt zwar eine leichte Aufwärts-Tendenz, aber ich glaube das wird eine Heim-Niederlage." Zum Live-Ticker

Fotocredit: Richard Purgstaller