Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profikicker des FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, freut sich schon riesig auf die bevorstehende 22. Runde der ADMIRAL 2. Liga. Der 56-jährige Münchener meint: "Es wird weiter relativ interessant um Auf- und Abstieg!" Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Runde 22.

26 Tore prophezeit Ligaportal-Experte Manni Bender für die bevorstehende 22. Runde in der ADMIRAL 2. Liga. Und: einen Spieltag für die Heimteams...bei 6 Siegen (plus je einem Remis und einen Gäste-Sieg).

"Der SV Horn ist oben etwas im Windschatten, aber die Tendenz ist schon eher fallend. Wenn sie noch irgendwie dran bleiben möchten oder wollen an den führenden Drei, dann sollten sie zuhause gegen Lafnitz gewinnen. Lafnitz ist - habe ich auch schon öfter gesagt - so etwas wie eine Pralinenschachtel. Da weiß man nie so richig, was man raus bekommt, wenn man reinlangt bei Lafnitz. Für Horn ist es die letzte Chance, wenn sie noch ganz oben mitspielen wollen."

Fr, 07.04.2023, 18:10 Uhr

"Die Kapfenberger sind mit dem GAK 1902 die `Mannschaft der Stunde. Freut mich sehr, wer aus so einem Tief raus kommt und so einen Rückstand aufholt wie die Kapfenberger. Wer so das Herz in die Hand nimmt, hat es auch verdient in der Liga drin zu bleiben. Daher werden sie auch über Amstetten drüber fahren."