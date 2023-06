"In der letzten Runde sind ja eigentlich oben und unten nur mehr 2 Spiele interessant, die über Auf- bzw. Abstieg bestimmen, die anderen Partien sind ja Trainingsspiele" meint Manni Bender, Ligaportal-Experte und ehemaliger Profi beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, ungeschminkt mit Blick auf die 30. und letzte Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/23. Wen prognostiziert der 57-jährige Münchener als Auf- und als 3. Absteiger? Sehen Sie selbst nachfolgend Mannis Matchprognosen zum Saison-Abschluß - alle Spiele Sonntag, 4. Juni, ab 14:30 Uhr.

Stürmen David Peham, der zuletzt als Joker beim Heimsieg gegen Amstetten mit einem Assist (holt den Elfmeter zum 2:0 raus) und Treffer (zum 3:0-Endstand) stach, und der GAK 1902 nach über einem Jahrzehnt in Österreichs Fußball-Belletage zurück? Mit einem Zähler vor dem FC Blau-Weiß Linz, der daheim in der letzten Runde GAK-Erzrivale SK Sturm (die Amateure) empfängt, liegen die Rotjacken in Pole-Position und haben es beim Auswärtsspiel bei den Rothosen vom FC Dornbirn in eigener Hand.

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr FC Liefering - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:0 "Der Absteiger in Salzburg. Ist natürlich schade, dass die junge Mannschaft der Wiener Violetten absteigen muss. Liefering hat auch nicht gerade eine "Super-Saison" gespielt, da werden die Köpfe rauchen in der Führungsetage. Da war die Erwartung sicher größer. Mit einem abschließenden Heimsieg kann mann wieder etwas gutmachen." Zum Live-Ticker

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr SKU Amstetten - SV Horn Expertentipp: 2:1 "Im Endeffekt geht es da nurmehr um Platz 4. Wenn Amstetten 3:0 gewinnt, können sie den SV Horn von Platz 4 verdrängen. Aber im Endeffekt wird da auch die Luft raus sein, trotzdem will sich Amstetten bestimmt von seinem Heimpublikum gut in die neue Saison verabschieden." Zum Live-Ticker

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Ich gehe mal davon aus, dass der GAK 1902 letztes Wochenende Fußball geschaut hat in der Deutschen Bundesliga. Und gesehen hat, dass im Fußball alles möglich ist. Das sollte eine Warnung sein! Aber wie oft habe ich in dieser Saison schon gewarnt. Wie oft habe ich den GAK schon abgeschrieben und sie sind wieder auferstanden und jetzt wieder da. Ich mag nicht dran glauben, dass sie es vergeigen. Aber trotzdem hat man es bestimmt im Hinterkopf." Zum Live-Ticker

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FAC Expertentipp: 2:1 "Ok...die Niederlage der Kapfenberger in Lafnitz...das war ein Derby, doch die Spielergebnisse waren ja so, dass die Falken schon den Klassenerhalt gesichert hatten und planen können. Das haben sie sich auch mehr als verdient. Wer so eine Rückrunde absolviert, das verdient allerhöchsten Respekt! Der FAC ist zwar gut drauf, doch ich sage, dass Kapfenberg gewinnt." Zum Live-Ticker

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr SKN St. Pölten - SK Rapid II Expertentipp: 2:0 "Das tut natürlich richtig weh, SKN St. Pölten, wenn man die Meisterschaft in den letzten 3 Spielen der Saison vergeigt. Trotzdem werden sie sich mit einem Heimsieg aus der Saison verabschieden." Zum Live-Ticker

So, 04.06.2023, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 2:2 "Zwei klangvolle Namen, die da um den Klassenerhalt kämpfen. Vorwärts Steyr muss gewinnen, der Admira reicht ein Unentschieden. Doch das ist sehr gefährlich... warmes Wetter, wenn man da nicht richtig in die Tritte kommt, ist man in einem Strudel drinnen. Das sollten die Oberösterreicher ausnutzen, doch ich tippe auf ein Remis." Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL