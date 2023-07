"Die 1. Runde zu tippen ist immer schwierig, wobei ich die Form der Klubs von der 1. ÖFB-Cup-Runde hernehme und hoffe, dass ich mit meinen Tipps einigermaßen gut liegen werde," meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi beim FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, über den Start der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24. Der 57-jährige Münchener prognostiziert im übrigen, dass der GAK 1902, die SV Guntamatic Ried und der SKN St. Pölten sich ausmachen, "wer nächste Saison wieder Bundesliga spielt". Und damit hinein in die 1. Runde der ADMIRAL 2. Liga mit Mannis Match-Prognosen.

"Monschein-Tarif"! In Runde 1 im ÖFB-Cup am vergangenen Freitag war Sommer-Neuzugang Christoph Monschein "sein Geld wert" für die Vienna und avancierte nach seiner Einwechslung per Doppelpack zum Matchwinner beim umkämpften 2:1-Sieg nach Verlängerung beim steirischen Regionalligisten ASK Voitsberg. Doch die Döblinger sollten dem 30-jährigen, bundesligaerfahrenen Stürmer und neuen Hoffnungsträger nicht zu viel aufbürden. Meint Ligaportal-Experte Manni Bender.

Fr, 28.07.2023, 17:45 Uhr FC Liefering - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die Lieferinger werden aus der abgelaufenen Saison gelernt haben. Der FC Dornbirn auch! Es sind ja ohnehin alles Lernprozesse für die Mannschaften, vor allem den FC Liefering mit seinen immer jungen Spielern. Die Salzburger, mit neuem Trainer, werden, glaube ich, besser starten wie letztes Jahr und gegen die Vorarlberger gewinnen." Zum Live-Ticker

Fr, 28.07.2023, 17:45 Uhr SW Bregenz - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:2 "Im ÖFB-Cup haben sich beide Mannschaften in Runde 1 sehr schwer getan. Bei der Vienna liest man immer "Monschein, Monschein, Monschein...". Ich hoffe für sie, dass es gut geht, wenn man alles "auf ein Pferd" setzt und dass Christoph Monschein verletzungsfrei bleibt. Ansonsten könnte es für die Vienna im 2. Jahr nach dem Aufstieg eng werden mit einem guten Resultat beim Aufsteiger aus Vorarlberg. " Zum Live-Ticker

Fr, 28.07.2023, 17:45 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Expertentipp: 2:0 "Wenn man den ersten Pflichtspiel-Eindruck aus dem ÖFB-Cup hernimmt, sollte es eigentlich eine klare Angelegenheit für den SV Lafnitz werden. Die Kapfenberger haben sich im Pokal sehr schwer getan. Die Lafnitzer sind neu aufgestellt, haben wieder einen Umbruch. Mit dem 4:1-Sieg im ÖFB-Cup sind sie gut in die Saison gestartet. Sie haben es auf alle Fälle besser gemacht wie der ein und andere Zweitligaverein. Anhand der Eindrücke vom ÖFB-Cup tippe ich auf die Gastgeber." Zum Live-Ticker

Fr, 28.07.2023, 17:45 Uhr GAK 1902 - SKU Amstetten Expertentipp: 2:1 "Dieses Spiel ist echt schwer zu tippen. Man wird erstmal sehen, wie der GAK 1902 den knapp verpassten BL-Aufstieg verkraftet hat. Das steckt immer noch in den Gliedern vom Verein, der letzte Spieltag der vergangenen Saison. Am besten, um so was zu verdauen, sind natürlich Siege, Siege, Siege...! Im ÖFB-Cup haben die Grazer souverän gespielt. Gegner Amstetten ist ein Verein der auch eine gute Philosophie hat, seinen Weg geht und immer gut aufgestellt ist. Das ist eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Sie am ersten Spieltag als Gegner zu haben, ist extrem schwer. Dennoch tippe ich auf die heimstarken Grazer." Zum Live-Ticker

Fr, 28.07.2023, 17:45 Uhr DSV Leoben - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Mit Aufsteiger DSV Leoben ist ein Traditionsverein zurück im Profifußball, dazu mit einem deutschen Trainer. Freut mich sehr, dass Carsten Jancker (Anm.: wie Manni Bender ehem. FC Bayern) mit den Leobenern in die 2. Liga aufgestiegen ist. Leoben ist auch ein Mehrwert für die 2. Liga. Und jetzt gleich gegen den SV Horn. Einen guten Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Die Niederösterreicher sind im ÖFB-Cup ausgeschieden, wobei sich auch Leoben schwer getan hat. Aber beim SV Horn 16 neue Spieler zu integrieren, ist schon eine Mammutaufgabe für den neuen Trainer. Das braucht seine Zeit." Zum Live-Ticker

Fr, 28.07.2023, 17:45 Uhr FC Flyeralarm Admira - SV Stripfing Expertentipp: 1:1 "Die Admira hat sich im vergangenen Jahr, nach dem Bundesliga-Abstieg, sehr schwer getan in der 2. Liga und dort gerade noch den erneuten Abstieg verhindert. Jetzt geht es gleich zum Start gegenen einen Aufsteiger, der mit Euphorie kommt. Wenn die Gäste diese mitnehmen ins Spiel, dann können sie den Südstädtern gleich richtig weh tun. Da tippe ich auf eine Überraschung - Unentschieden." Zum Live-Ticker

So, 30.07.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SKN St. Pölten Expertentipp: 0:2 "2. Mannschaft, 1. Spieltag - das ist immer schwer gegen so einen Gegner. Aber der SKN St. Pölten hat viel vor in dieser Saison, will aufsteigen. Daher sollten sie auch gleich von vornherein zeigen, wer der Herr im Hause ist. " Zum Live-Ticker

So, 30.07.2023, 10:30 Uhr FAC - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:1 "Der FAC hat sich in den vergangenen Jahren in der 2. Liga stabilisiert und ist keine Fahrstuhl-Mannschaft mehr, die nurmehr gegen den Abstieg spielt. Sie haben eine gute Saison gespielt zuletzt, waren die Spielzeit davor sogar Vizemeister. Für ihre Verhältnisse war die vergangene sogar eine Top-Saison. Weitestgehend stabil gewesen. Jetzt kommt die SV Ried.Bei Bundesliga-Absteigern, hat man ja auch beim SKN St. Pölten und FC Flyerlaram Admira in den vergangenen beiden Jahren gesehen hat, steckt ein Abstieg noch drin. Wenn man dann denkt, "wir werden es locker packen, um den Aufstieg wieder mitzuspielen", wird man sein "blaues Wunder" erleben. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: RiPU Sportfotos