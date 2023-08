Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi beim FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, weilt zwar derzeit in San Francisco, doch verfolgt auch aus den USA intensiv die ADMIRAL 2. Liga. Um es sich nicht nehmen zu lassen, ungeschminkt und mit klaren Worten seine Expertisen für Runde 4 abzugeben. Dabei gibt es aus Sicht des 57-jährigen Müncheners für die Auswärts-Teams nicht viel zu holen: 6 Heimsiege und 2 Remis, so Mannis Match-Prognosen - doch sehen Sie selbst.

Das Freitagabend-Einzelspiel mit dem "kleinen Grazer Derby" verspricht wieder rassige Szenen. In der Vorsaison hatten sich Kapitän Marco Perchtold und der GAK 1902 am 1. Oktober 2022 in der Merkur-Arena mit einem 1:1 zu begnügen. Thorsten Schriebl erzielte die 1:0-Führung für die Rotjacken (43.), Innenverteidiger Paul Komposch (inzwischen TSV Hartberg) glich für den SK Sturm II per Kopfball aus (45.+2). Das Retourmatch im Frühjahr gewann der GAK dann mit 3:2 am 31. März.

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - DSV Leoben Expertentipp: 1:1 "Absteiger gegen Aufsteiger. Der Spitzenreiter zu Gast in Ried. Eigentlich hätte man gedacht, dass es vor der 4. Runde anders schaut in der Tabelle und die SV Ried oben, die Leobener weiter hinten stehen. Aber die Steirer wollen es wissen, haben sich mit Dani Alar nochmal einen zusätzlichen Stürmer in den Kader geholt. Die Donawitzer haben einiges vor und man sollte sie in dieser Saison nicht unterschätzen. Das meine ich in Richtung "meiner 3 Musketiere" GAK 1902, SKN St. Pölten und SV Ried. Bei den Innviertlern "brennt der Baum" bereits. Als Bundesliga-Absteiger nach 3 Spielen noch kein Sieg. Das haben sich die Rieder wahrscheinlich anders vorgestellt zum Start. Aber es ist nicht der erste Absteiger, der in den letzten Jahren Probleme hatte, nachdem man runter gekommen ist in die 2. Liga. Das ist, glaube ich, ein Mentalitätsproblem bei der SV Ried. Die Leobener haben derzeit einen Lauf und so viel Selbstvertrauen, dass sie auch in Ried was holen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr SV Horn - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:1 "Da kommen wir zu zwei - momentan - Problemvereinen. Die Vienna hat gleich zwei Mal eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Das sollte eigentlich so einer Mannschaft nicht passieren. Zumindest nicht das 2. Mal hintereinander. Aber gegen ein Top-Team wie den GAK kann das durchaus auch mal passieren. Doch es sollte nicht mehr vorkommen. Die Horner haben ein Spiel weniger, da kann man noch nicht viel sagen. Bei der Admira haben sie sich gut verkauft, waren aber ein bisschen zu defensiv. Wenn man was holen will, braucht es mehr Mut. Auch gegen die guten Mannschaften. Wenn sie mutiger auftreten, können sie der Vienna weh tun. " Zum Live-Ticker

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr FAC - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Der FAC ist jetzt nach 3 Remis auch schon etwas in Zugzwang. Vor dem Saisonstart habe ich sie noch als stabile Mannschaft gelobt. Wenn sie eine stabile Elf sein wollen oder sollten, dann müssen sie den SV Lafnitz besiegen. " Zum Live-Ticker

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SV Stripfing Expertentipp: 2:0 "Es gibt 3 Musketiere als Aufstiegs-Kandidaten - momentan gibt es auch 3 Problemfälle: Vienna, SV Horn und SKU Amstetten. Katastrophaler Start von Amstetten: 3 Spiele, 0 Punkte. Jetzt kommt Aufsteiger SV Stripfing, der gegen die SV Ried die ersten Punkte bzw. den ersten Sieg eingefahren hat. Aber ich glaube, dass es ein Gegner ist, der für die Gastgeber zur rechten Zeit kommen könnte. " Zum Live-Ticker

Fr, 18.08.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SW Bregenz Expertentipp: 2:1 "Die Bregenzer haben sich "die Zähne ausgebissen" an der 5er-Abwehrkette der Kapfenberger, die sehr defensiv beim Aufsteiger aus Vorarlberg agiert haben. Die Lieferinger mit einem Ausrufezeichen beim 1:0-Auswärtssieg in St. Pölten. Damit haben sie sich zurückgemeldet in der Liga bei erst 2 Spielen für sie. Wie immer gilt bei den Lieferingern, man darf sie nicht unterschätzen. Auch wenn sie eine junge Truppe haben, muss man gegen die Jungbullen immer Vollgas geben und ihnen gleich von vornherein zeigen, wer Herr im Hause ist. Schaun mer mal wie die Bregenzer die erste Saison-Niederlage verdauen werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 18.08.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Das kleine Grazer Derby. Normal sollte das eine klare Sache für den GAK werden. Aber wie schon oft gesagt, die 2. Mannschaften darf man nicht unterschätzen. Wenn man meint, dass man gegen die "auf einer Arschbacke" gewinnen kann, dann wird sich auch der GAK umschauen. " Zum Live-Ticker

Sa, 19.08.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 0:0 "Sehr effiziente Admira bisher! Die Südstädter holen ihre Punkte, spielen stabil und sehr diszipliniert. Dornbirn nach dem Auftakt-1:0-Sieg beim FC Liefering danach mit zwei 0:1-Niederlagen gegen den GAK und in Lafnitz. Könnte ein interessantes Spiel werden. Wenn man weiß, wie die Admira derzeit spielt, ist auch klar, dass nicht viele Tore fallen werden. " Zum Live-Ticker

So, 20.08.2023, 12:30 Uhr KSV 1919 - SKN St. Pölten Expertentipp: 3:2 "Willkommen zurück, KSV, in der 2. Liga! Diesmal haben es die Kapfenberger etwas schneller verstanden wie letzte Saison. Dass man was machen, erst arbeiten und kämpfen muss, um Punkte zu holen. Das wird ein sehr interessantes Spiel gegen den SKN, weil die St. Pöltener nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Liefering auch schon etwas unter Druck sind. Ich glaube, es werden in diesem Sonntagspiel viele Tore fallen. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL