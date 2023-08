Ligaportal-Experte Manni Bender ist wieder retour von seiner USA-Reise. Der 57-jährige Münchener sieht nach 5 Runden in der ADMIRAL 2. Liga das Konstante der 16 Klubs im Unkonstanten: "Wenn man glaubt, die ein oder andere Mannschaft fängt sich, dann gibt es wieder Rückschläge". Die momentan wahre Konstante ist für ihn der SKN St. Pölten. Was der Ex-Profi des FC Bayern München und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt in Runde 6 beim neuen Spitzenreiter tippt und über den "Paukenschlag" betreff Trainer-Wechsel bei Aufsteiger DSV Leoben meint ... siehe gewohnt authentisch und kernig... Mannis Match-Prognosen.

In seiner typischen, authentischen Art spricht Manni Bender mal wieder Klartext über die Lage der Liga 2 und tippt zudem auf 4 Heimsiege, 3 Remis und nur einen Auswärts-Dreier.

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr FAC - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Der FAC sollte gemerkt haben, dass die Lieferinger im Kommen und bockstark sind. Sie haben beim SKN St. Pölten gewonnen und denen die einzigen Punkteverluste zugefügt. Auch gegen Ried holten sie ein 1:1 - also gegen 2 Top-Mannschaften Punkte-Zuwachs. Das wird echt ein schwerer Brocken für die FACler. Aber wie eingangs erwähnt, es ist das Unkonstante...auch bei der jungen Salzburger Mannschaft." Zum Live-Ticker

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - Sturm Graz II Expertentipp: 3:0 "Die Admira ist gut drauf, hat zuletzt wieder gewonnen gegen Amstetten und Zuhause aus 3 Spielen das Maximum von 9 Punkten geholt. Doch auch der SK Sturm II hat ein Zeichen gesetzt im Steirer Derby mit dem 3:3 gegen Kapfenberg, hat nicht unverdient einen Punkt geholt. Aber in der Südstadt was zu holen, wird schwer für die Gäste." Zum Live-Ticker

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Ein Niederösterreich-Duell, das nicht gut ausgehen wird für Amstetten, glaube ich. Der SKN St. Pölten als einzige Mannschaft mit 2 Siegen hintereinander, auswärts auch mit 2 Siegen aus 2 Spielen. Wenn sich allerdings bestätigt, dass das Konstante in der Liga das Unkonstante ist, dann dürfte der Spitzenreiter nicht gewinnen. Daher tippe ich auf ein Remis." Zum Live-Ticker

Fr, 01.09.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Stripfing Expertentipp: 2:2 "Auch hier ist es lustig...vor einer Woche habe ich noch gemeint, wo ist Monschein? Und schon ist er da, erzielt als Joker kurz vor Spielende das "Goldene Tor" beim 1:0 in Leoben. Erster, extrem wichiger Sieg für die Vienna. Aber auch Aufsteiger SV Stripfing hat sich gefangen in der 2. Liga, ist echt stark geworden nach den anfänglichen Schwierigkeiten. Hat zuletzt gepunktet und dabei gegen keine einfachen Mannschaften." Zum Live-Ticker

Fr, 01.09.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 2:0 "Der GAK hat mit der 1:4-Niederlage in Lafnitz einen richtigen Dämpfer erhalten. Es erinnert mich wieder an vor einem Jahr...immer wenn man glaubt, dass die Grazer oben dabei sind und sich festsetzen können, lassen sie wieder nach. Jetzt kommt die SV Ried. Die es noch nicht so richtig verstanden hat, wie sie in der 2. Liga spielen müssen. Sie sind sehr instabil. 6 Punkte aus 5 Spielen - das ist für einen Bundesliga-Absteiger, der wieder hoch will, eindeutig zu wenig." Zum Live-Ticker

Sa, 02.09.2023, 14:30 Uhr SV Horn - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die zwei gebeutelten Mannschaften aus der vergangenen Runde 5. Die Dornbirner verlieren 0:5 daheim im Vorarlberg-Derby. Das ist natürlich eine Hausnummer. Vor allem nachdem sie davor im Heimspiel noch den FC Admira 1:0 besiegt haben. Aber das passt auch alles irgendwie zu diesen Mannschaften. Das ist einfach nix Stabiles, was die Jungs von Wochenende zu Wochenende abliefern." Zum Live-Ticker

Sa, 02.09.2023, 14:30 Uhr SW Bregenz - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 1:2 "Zwei große Sieger der vergangenen Runde! Die Lafnitzer kämpfen sich klammheimlich wieder nach oben, nachdem sie nicht so gut gestartet sind. SW Bregenz hat sich nach den beiden Niederlagen zuvor auch wieder gefangen. Für einen Aufsteiger spielen sie echt top. Jetzt auch noch das Vorarlberg-Derby mit 5:0 in Dornbirn imposant gewonnen. Ein Derby 5:0 zu gewinnen ist ein Ausrufezeichen - á la bonne heure, was das in Bregenz abläuft mit Trainer Andy Heraf. Doch die Lafnitzer sind gut drauf!" Zum Live-Ticker

So, 03.09.2023, 10:30 Uhr KSV 1919 - DSV Leoben Expertentipp: 2:0 "Nach SK Sturm Graz vs. GAK das prestigeträchtigste Derby, was es in der Steiermark gibt von den Namen her und wenn man die letzten 20 Jahre hernimmt. Leoben jetzt mit einer "Kracher-Ansage" von den Verantwortlichen, dass sie ihren Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker und Sportdirektor Viktor Stevanovic entlassen haben. Und: ...einen Tag später gleich einen neuen Trainer präsentieren. Das ist, glaube ich, schon von "langer Hand" vorbereitet. Da gibt es länger irgendwelche Probleme, auch wenn man Jancker & Stevanovic lobt. Da muss es schon etwas mehr und länger gegärt haben. Obmann Mario Bichler hat sich damit mal richtig ins Rampenlicht geschoben. Schaun mer mal, wie sie damit umgehen können. Aber ich glaube, dass die Kapfenberger das Spiel gewinnen werden." Zum Live-Ticker

