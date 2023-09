Nach der länderspielbedingten Pause in der ADMIRAL 2. Liga geht es mit Runde 7 weiter. Für Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi beim FC Bayern München und Trainer bei Austria Klagenfurt, sind aus seinen vor der Saison "3 Musketieren" der Liga - SKN St. Pölten, GAK 1902 und SV Guntamatic Ried - bereits in dieser noch jungen Saisonphase nurmehr 2 übrig geblieben. "Einer ist schon verletzt ausgeschieden. Reitunfall," so der 57-jährige Münchener, der wieder mal kein Blatt vor den Mund nahm und kernige Worte fand, süffisant über die Rieder. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen.

Wer wird in Runde 7 der ADMIRAL 2. Liga obenauf sein und für wen wird es eine Bauchlandung geben? Kein Team ist mehr unbesiegt. Mit Schlusslicht SKU Amstetten und dem Vorletzten SK Sturm Graz II warten zwei Mannschaften noch auf den ersten Dreier. Für 7 Klubs gab´s noch kein Unentschieden bisher.

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr FAC - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:1 "Bei der Admira hat sich zuletzt bestätigt, was ich immer sage: Man muss gegen die 2. Mannschaften und vermeintlich schwächeren immer Vollgas geben! Ansonsten gewinnt man nicht - wie beim 1:1 gegen den SK Sturm Graz II zu sehen. Da haben sich die Südstädter richtig schwer getan. Ich hatte mir das Spiel angeschaut. Der Admira-Coach hatte in der 55. Min. schon 4 Mal gewechselt. Also sieht man daran, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft definitiv nicht zufrieden war. Denn ansonsten wechselt man nicht schon so oft bis zu diesem Zeitpunkt. Der FAC spielt wieder stabil, kämpft sich langsam nach oben in der Tabelle und ist im Flow." Zum Live-Ticker

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 3:0 "Der SKN St. Pölten ist für mich derzeit die einzig konstante Mannschaft in dieser unkonstanten Liga. 3 Siege hintereinander, 5 aus 6 Spielen. Das schaut gut aus bei ihnen, sie sind im Flow. Auch wenn die Vienna zuletzt mit 2 Siegen aufhorchen ließ. Doch wenn der SKN die Gäste nicht unterschätzt, dann sollten die Gastgeber das Spiel gewinnen." Zum Live-Ticker

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SKU Amstetten Expertentipp: 1:0 "In diesem Duell kommen wir etwas zu den zwei "Prügelknaben der Liga". Der FC Dornbirn zuletzt in 2 Spielen gesamt 0:8 Tore! Amstetten nur 1 Punkt aus 6 Spielen! Da war der Trainerwechsel klar. Wenn man wechseln will, dann in der Länderspielpause. Ob der Effekt schon so schnell eintritt, da lassen wir uns mal überraschen. Ich tippe auf die Gastgeber. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Horn Expertentipp: 1:1 "Auch beim SV Lafnitz ein Wechsel, wo der Trainer überraschenderweise zurückgetreten ist. Wieso und warum weiß ich nicht. Auch beim SV Horn ist jetzt die Schonzeit für den Trainer vorbei. Die müssen mal abliefern, auch wenn sie viele neue Spieler im Sommer bekommen haben. Die Einspielzeit ist jetzt vorbei. 4-5 Wochen Vorbereitung, dazu die Länderspielpause, jetzt gibt es da keine Ausreden mehr für die Horner. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.09.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Stripfing Expertentipp: 2:0 "Ja...der SV Stripfing ist angekommen in der 2. Liga. Während den Lieferingern nach einem guten Start zuletzt etwas die Luft ausging. Typisch bei jungen Spielern auch. Die sich womöglich denken, jetzt sind wir gut gestartet und es läuft, da müssen wir dann weniger tun im Training und im Spiel. Und zack, bumm...bekommt man dann die Rechnung. Aber um da einzuwirken, dafür ist ja auch ein Trainer da. Ich glaube, dass dennoch für Stripfing die Trauben in Salzburg sehr hoch hängen werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.09.2023, 20:30 Uhr DSV Leoben - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Was für ein geiles steirisches Derby! Leoben hat das erste Spiel ohne Aufstiegs-Trainer Carsten Jancker gleich verloren und jetzt kommt auch noch der GAK! Das wird extrem schwer für die Gastgeber, weil die Grazer extrem gut drauf sind. Wobei ich ja immer nur etwas warnen kann. Der GAK ist immer schon so ein Verein in den letzten Jahren gewesen, der dann, wenn er in der 2. Liga oben dabei war und an der Tabellenführung schnupperte, einen vor den Latz gekriegt hat. Ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben. Wenn nicht, werden sie nichts holen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Lerneffekt langsam da sein sollte. " Zum Live-Ticker

So, 17.09.2023, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - KSV 1919 Expertentipp: 1:1 "Mein "Reitunfall Ried" von den 3 Musketieren...oder anders: "unglücklich gestürzt". Also wenn ich bei der SV Ried wäre, würde ich die Saison abhaken. Aufsteigen werden sie mit Sicherheit nicht mehr. Ich würde junge Spieler einbauen, sie fördern und einen Aufbau machen für die neue Saison. Und in der dann angreifen! Das wäre das Bestmögliche, was jetzt die Rieder machen können. Auf junge Spieler setzen und Talente fördern. Natürlich auch schauen, dass man in der aktuellen Saison nicht absteigt. Doch das glaube ich nicht. Jetzt kommen die Kapfenberger mit einem Sieg im Rücken. Nach der Länderspielpause ist immer etwas schwer einzuschätzen, wie die Mannschaften raus kommen und trainiert haben. Vor der Saison hätte ich auf einen klaren Sieg für die SV Ried getippt. Die "Falken" sind natürlich "alte Hasen" in der 2. Liga und ich glaube, dass die Gäste einen Punkt aus dem Innviertel mitnehmen werden." Zum Live-Ticker

So, 17.09.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SW Bregenz Expertentipp: 3:1 "SW Bregenz bisher die Überraschungsmannschaft. 12 Punkte, zuletzt wieder 2 Mal gewonnen. Doch wie ich zuvor bereits bei der Admira meinte...jetzt fährt man nach den Erfolgen nach Graz, zur 2. Mannschaft...und denkt womöglich, dass man die mal locker wegschießt. Aber genau darin besteht die Gefahr, wie auch die Admira beim 1:1 gegen den SK Sturm II erlebte. Mal schauen, ob Gäste-Coach Andi Heraf das in den Griff bekommt und seine Jungs entsprechend motiviert gegen die 2. Mannschaft des Bundesligisten. Doch ich glaube, dass es schwer wird für die Vorarlberger." Zum Live-Ticker

