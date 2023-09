Im Fokus der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga steht das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten SKN St. Pölten (16 Punkte) und Spitzenreiter GAK 1902 (21). Geht es nach Ligaportal-Experte Manni Bender werden die Grazer das Auswärts-Match gewinnen. Einen Dreier prognostiziert der 57-jährige Münchener auch der SV Guntamatic Ried gegen die in der Fremde noch punktlosen Horner, auch wenn der ehemalige Profi des FC Bayern München und Ex-Trainer bei Austria Klagenfurt bei den Innviertlern den absoluten Siegeswillen vermisst, um "mal das 1:0 zu machen". Doch lesen Sie selbst bei Mannis Match-Prognosen.

Rassige Duelle sind am Freitagabend im spannungsgeladenen Spitzenspiel zwischen den beiden Aufstiegs-Aspiranten SKN St. Pölten und GAK 1902 zu erwarten. Im Vorjahr endeten beide Aufeinandertreffen sowohl in St. Pölten im Herbst als auch im Graz im Frühjahr jeweils 0:0.

Fr, 29.09.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - DSV Leoben Expertentipp: 2:0 "Zwei "Pflegefälle" unter sich. Beide warten schon lange auf einen Dreier in der ADMIRAL 2. Liga. Der DSV Leoben seit 5 Runden, der FC Liefering seit 4! Das ist eine lange Zeit und macht einiges mit den Spielern. Ich glaube, dass die Jungbullen das eher besser verkraften. Weil bei derart jungen Mannschaften rechnet man immer mal mit solchen Phasen. Bei Leoben sind die Probleme, die sie haben, für mich hausgemacht." Zum Live-Ticker

Fr, 29.09.2023, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - SV Horn Expertentipp: 3:0 "Die Horner mit einem Ausrufezeichen beim 4:0-Heimsieg über den SK Sturm II, aber auswärts noch ohne Punktgewinn. Die Rieder mit einer guten Leistung in Bregenz, haben sich aber leider nicht belohnt. Da hat man auch gemerkt, warum sie nur auf Platz 10 liegen. Dieser absolute Siegeswille, das 1:0 zu machen, fehlt ihnen. Aber mit dem SV Horn, einer der auswärtsschwächsten Mannschaften, wird die SV Ried ein Statement setzen. " Zum Live-Ticker

Fr, 29.09.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SV Stripfing Expertentipp: 2:0 "Sehr weiter Weg für die Stripfinger ins Ländle. Dürfte ziemlich die weiteste Reise in dieser Liga sein. Da wird der ein oder andere Stripfinger Spieler mal Ortsteile in Österreich sehen, die er noch nie gesehen hat. Ich denke, dass die Dornbirner das Spiel gewinnen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 29.09.2023, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - GAK 1902 Expertentipp: 1:2 "Der Schlager der Runde! Zweiter vs. Erster. Das wird für die St. Pöltener ein wichtigeres Spiel wie für die Grazer. Der GAK 1902 kann bei 5 Punkten Vorsprung auf die Niederösterreicher sagen, dass "ein Punkt das Mindeste ist, was wir holen wollen". Und wenn sie kurz vor Schluss ein Unentschieden haben, ist vielleicht sogar der ein oder andere Konter noch möglich. Die Gastgeber haben in 4 Heimspielen erst 6 Punkte geholt. Das ist für einen Aufstiegs-Kandidaten viel zu wenig. Auswärts sind sie stark und bisher makellos, aber zuhause leider keine Macht. Um aufzusteigen, muss man zuhause eine Macht sein. Daher wird es auch schwierig für den SKN." Zum Live-Ticker

Sa, 30.09.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:0 "Die Kapfenberger zuletzt mit einem Auswärtssieg gegen Aufsteiger SV Stripfing, die Admira mit einem Punktgewinn gegen den SKN St. Pölten und einer guten Leistung. Sind sogar mal 4 Tore gefallen in einem Spiel der Südstädter. Bei den Panthern ist die Tendenz nach oben, während ich die gastgebenden Falken noch nicht so richtig einschätzen kann. Kapfenberg ist noch nicht so wirklich stabil. Sie schaffen es, sich immer mal wieder rauszuziehen. Wenn man denkt "Hoppala", dann findet Trainer Abdulah Ibrakovic wieder die richtigen Worte. Aber jetzt sollte man auch mal nachlegen. Doch es wird ein enges Spiel. " Zum Live-Ticker

Sa, 30.09.2023, 14:30 Uhr FAC - SW Bregenz Expertentipp: 1:3 "Schaun mer mal wie der FAC die 0:1-Niederlage nach Verlängerung im ÖFB-Cup gegen Liga-Schlusslicht SKU Amstetten bis zum Samstag verdaut hat. Für die Bregenzer eine weite Anreise nach Wien. Die Vorarlberger zuletzt mit einem Achtungserfolg gegen die SV Ried (0:0), gut gekämpft, auch Glück gehabt. Doch es heißt ja nicht umsonst "das Glück ist mit dem Tüchtigen". Ich traue den Vorarlbergern auch was am FAC-Platz zu, weil womöglich aufgrund des langen Pokalspiels den Wienern am Ende etwas die Luft ausgeht. " Zum Live-Ticker

So, 01.10.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SKU Amstetten Expertentipp: 0:2 "Na also...da ist er doch, der erste Sieg von Amstetten. Im ÖFB-Cup gegen den in der Liga zuletzt starken FAC. Hart erkämpft. Wichtig für die Moral der Mannschaft, die weiß, dass sie gewinnen kann. Und jetzt auch in der Liga in Graz...wenn nicht jetzt, wann dann...?!" Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL