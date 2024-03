"Das ist der Spieltag des Elf-Punkte-Rückstandes", meint Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von von Austria Klagenfurt, im Vorfeld mit Blick auf den Abstand oben von Spitzenreiter GAK 1902 auf die ersten Verfolger und unten vom rettenden Ufer bis zu einem Abstiegsplatz. "Das ist schon kurios. Im Grunde genommen ist oben wie unten schon die Entscheidung gefallen, sollten alle Mannschaften nurmehr ausprobieren und junge Spieler testen." Nachfolgen Mannis Matchprognosen für Runde 19 mit je drei Heimsiegen und Unentschieden sowie zwei Auswärtsdreiern.

Marschiert mit den Rotjacken seit Runde 8 cool und ungefährdet vorne weg...der torgefährliche Innenverteidiger Marco Gantschnig. Der in dieser 2. Liga-Saison schon je vier Assists und Tore verbuchte und im Hinspiel gegen den SK Sturm II, von dem der 26-Jährige im Sommer 2019 zum GAK 1902 kam und auch in der Jugend der "Schwoazn" ausgebildet wurde, das "goldene Tor" per Kopfball zum knappen 1:0-Sieg erzielte

Fr, 08.03.2024, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FAC Expertentipp: 1:1 "Die Lafnitzer fangen sich wieder etwas. Der FAC ist für mich persönlich - wie schon letzte Woche gesagt - die Mannschaft der Stunde. Also für mich gefühlt die Rückrunden-Mannschaft der Stunde. Die Lafnitzer haben es auch wieder verstanden, wie schön es ist, wenn man Spiele gewinnt wie zuletzt in Dornbirn. Ich gehe mal von einem klassischen Unentschieden aus." Zum Live-Ticker

Fr, 08.03.2024, 18:10 Uhr SW Bregenz - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Die Bregenzer zuletzt mit einem Sieg in Kapfenberg, der FC Liefering hat sich seit Wochen wieder gefangen. Eine sehr interessante Partie, bei der ich auch auf ein Unentschieden tippe." Zum Live-Ticker

Fr, 08.03.2024, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - KSV 1919 Expertentipp: 1:2 "Die Kapfenberger mit der Heimpleite gegen Aufsteiger SW Bregenz, haben eine Reaktion zu zeigen. Beim SKN St. Pölten kann ich mich nur wiederholen, das ist zu wenig, was die Wölfe abliefern. " Zum Live-Ticker

Fr, 08.03.2024, 18:10 Uhr SV Stripfing - SKU Amstetten Expertentipp: 2:0 "Aufsteiger SV Stripfing hat letzten Freitag eine brutale Klatsche in Ried erhalten. Amstetten mit einer Heimniederlage gegen Leoben. Da dachte man nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche in Bregenz, dass die Mostviertler mal in den zweistelligen Punktebereich kommen. Doch so bleiben sie bei sieben Zählern, was natürlich nach 18 Runden extrem mager ist. Für die Stripfinger gilt es nach vier Niederlagen und ohne Torerfolg mal wieder was zu bieten und endlich wieder anzuschreiben." Zum Live-Ticker

Fr, 08.03.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Horn Expertentipp: 3:0 "Die Vienna setzte mit dem Unentschieden bei Liga-Leader GAK 1902 ein klares Ausrufezeichen, was Selbstvertrauen und Motivation geben sollte. Gegner SV Horn ist die ganze Saison schon im Niemandsland, das ist weder Fisch noch Fleisch. " Zum Live-Ticker

Fr, 08.03.2024, 20:30 Uhr DSV Leoben - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:1 "Das Top-Spiel der Runde! Beide Mannschaften zuletzt siegreich. Leoben sogar mit langer Erfolgsserie, zuletzt 1:0 auswärts in Amstetten gewonnen, die SV Ried daheim mit 5:0 über Aufsteiger SV Stripfing. Wobei der Kantersieg der Innviertler eindeutig zu spät kommt, bei 12 Punkten Rückstand auf den GAK. " Zum Live-Ticker

Sa, 09.03.2024, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Dornbirn Expertentipp: 3:0 "Beide Mannschaften am vergangenen Wochenende mit Niederlagen. Der Vorletzte Dornbirn ist mit zehn Punkten aus 18 Spielen auch nicht viel besser wie Schlusslicht SKU Amstetten. Davor der SK Sturm II als Drittletzter mit 12 Punkten. Das ist zu dürftig und da wird einfach schlecht gearbeitet. Das muss man mal so deutlich sagen. " Zum Live-Ticker

So, 10.03.2024, 10:30 Uhr Sturm Graz II - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Dass beim SK Sturm Graz die zweite Mannschaft so vernachlässigt wird, ist für mich ein großes Fragezeichen. Bei so einer starken Bundesligamannschaft, bei der man den Nachwuchs unterstützen und dafür sorgen sollte, dass die 2. Mannschaft in der 2. Liga bleibt. Und jetzt kommt es zum kleinen Grazer Derby. Sonntagmorgen um 10:30 Uhr, da trifft man sich normalerweise um 9 Uhr, hat zehn Minuten Anfahrtreise... doch diesmal müssen sie 100 km fahren, weil in Wr. Neustadt gespielt wird. Für ein Grazer Derby sehr kurios. Österreich macht es möglich..." Zum Live-Ticker

Fotocredit: RiPu-Sportfotos